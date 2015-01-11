Южноуральцев предупреждают о временных отключениях телерадиосигнала

Города и районы Челябинской области, которые рискуют в текущих условиях недополучить ожидаемые доходы, получат дополнительную дотацию из регионального бюджета – 500 млн рублей будут распределены между 31 муниципалитетом Подробнее
Федеральное агентство воздушного транспорта одобрило российским авиакомпаниям заявления на воздушные перевозки в зарубежные страны. Шесть участников рынка получили право на полеты за границу из екатеринбургского аэропорта «Кольцово» Подробнее
Компания «Ростелеком» запускает «КиберДрайв» – одно из самых масштабных RoadShow по информационной безопасности в России. С сентября по ноябрь ведущие эксперты компании проведут 60 обучающих семинаров для владельцев бизнеса, представителей госорганов и специалистов по ИТ- и информационной безопасности. Участники мероприятий узнают, как выявить злоумышленника в организации, как детектировать атаку на ранней стадии и обеспечить защиту от цифровых угроз с максимальной технической и экономической эффективностью. Среди городов-участников «КиберДрайва» – Екатеринбург (17 ноября) и Челябинск (19 ноября), где мероприятие пройдет в традиционном очном формате, а также Нижневартовск, Пермь, Сургут и Тюмень (11 ноября), где эксперты выступят в рамках онлайн-семинаров, сообщает пресс-служба ПАО «Ростелеком» в Челябинской области.По оценкам «Ростелекома», совокупный ущерб российских организаций от кибератак в первой половине 2020 года составил около 1,8 трлн рублей. За 2019 год лидирующий российский центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC зафиксировал в Уральском федеральном округе свыше 118 тысяч атак. Этот показатель ежегодно растет, и с массовым переходом компаний на удаленную работу в начале года ситуация только осложнилась. С марта по май 2020 года число DDoS-атак, направленных на то, чтобы сделать сайты организаций недоступными для пользователей, увеличилось в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Кризис в экономике, вызванный пандемией коронавируса, спровоцировал массовые сокращения в коммерческом секторе, снижение зарплаты и рост кадровой ротации. С переходом компаний на «удаленку» эксперты «Ростелекома» зафиксировали 25-процентный рост числа инцидентов, связанных с утечками конфиденциальной информации – вследствие как случайных ошибок, так и умысла сотрудников компаний. Более 60% российских компаний называют уходящих специалистов виновниками утечек информации, в 13% случаев речь идет о передаче новому работодателю конфиденциальной информации об условиях сделок и тендеров, секретных разработок и ноу-хау с предыдущего места работы.Однако все ли угрозы одинаково вероятны и значимы для различных организаций? Как защитить действительно важные для бизнеса данные и информационные ресурсы, не переплачивая за средства технической защиты и наем дополнительных специалистов? На эти и многие другие вопросы эксперты «Ростелекома» ответят в ходе предстоящих мероприятий «КиберДрайва». Участие бесплатное, по предварительной регистрации. Станьте участником «КиберДрайва» и защитите бизнес и конфиденциальные данные вашей организации![gallery] Подробнее
В Челябинской области, по данным графика кратковременных отключений телерадиосигнала на сайте ртрс.рф, на этой неделе возможны перерывы в вещании в связи с проведением плановых работ. Кроме того, с 4 по 20 октября происходит осенняя интерференция — явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телевизионный сигнал.Как сообщалось ранее, интерференция возникает, когда Солнце встает ровно позади спутников связи. Солнце — мощный источник радиоволн, и сигналы светила «засвечивают» сигнал спутника. Во время интерференции изображение на экранах телевизоров может пропадать или рассыпаться. Но длится это недолго — от нескольких секунд до 21 минуты.В Челябинской области помехи и кратковременные прерывания сигнала могут наблюдаться вплоть до 20 октября, с 13:05 до 14:00. График моментов интерференции публикуется на сайте РТРС в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» и в Кабинете телезрителя, а также во вкладке «Вещание» в мобильном приложении «Телегид».Помимо моментов интерференции, на сайте ртрс.рф можно найти информацию о возможных перерывах трансляции теле- и радиопрограмм в каждом населенном пункте. Так, с 5 по 11 октября возможны кратковременные отключения телерадиосигнала в городах Верхний Уфалей, Верхнеуральск, Златоуст, Катав-Ивановск, Магнитогорск, Сатка и Юрюзань, а также в п. Вишневогорск и Тюбук Каслинского района, п. Зауральский Еманжелинского района, с. Кизильское, п. Лесной Красноармейского района, с. Нижняя Санарка Троицкого района, с. Тюлюк Катав-Ивановского района, с. Шемаха Нязепетровского района.Вопросы специалистам РТРС можно круглосуточно задать по бесплатному номеру федеральной горячей линии: 8-800-220-2002 или посмотреть информацию на сайте ртрс.рф.