В следующем году в Озерске ожидается глобальный ремонт тротуаров

По словам первого заместителя главы округа Ивана Сбитнева, который возглавляет комиссию по безопасности дорожного движения, в 2021 году «планируется направить значительные средства на ремонт тротуаров».
– Многие годы, из-за недостаточного финансирования, ремонт тротуаров проводился по остаточному принципу, в настоящее время уже составлен перечень улиц, тротуары на которых нуждаются в капитальном ремонте, – подчеркивает спикер.
При этом и власти, и представители ГИБДД подчеркивают: в Озерске стало безопаснее передвигаться пешеходам. Округ – один из немногих в Челябинской области, где все пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений оборудованы согласно национальным стандартам. В этом году на таких пешеходных переходах и на перекрёстках с «фазовым» движением не произошло ни одного ДТП, в котором бы участвовали или пострадал пешеход. «Безопасность пешеходов – это главное достижение, которое нам удалось достичь благодаря проведению совместных мероприятий», – подчеркивают стороны.
А вот с водителями ситуация сложнее. В ГИБДД сообщают: опасение вызывает количество нетрезвых водителей. По информации ведомства, количество задержанных в нетрезвом виде водителей остаётся пока остается высоким. Кроме того, более тридцати человек были задержаны повторно, уже будучи лишёнными водительских прав. Для таких граждан предусмотрена уголовная ответственность.
В ГИБДД также сообщают, что на безопасность движения повлияла и установка на перекрестках новых диодных светофоров. В следующем году эту работу продолжат. Кроме того, до конца этого года в Озерске оборудуют еще 19 пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами. Рабочая группа также намерена проанализировать предложения озерчан в плане организации движения. Такие обращения поступают как на телефон «горячей» линии ГИБДД, так и в администрацию.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа