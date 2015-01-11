2020-10-06YEKT07:00:00 | Новости Городские новости В следующем году в Озерске ожидается глобальный ремонт тротуаров На минувшей неделе состоялось плановое заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Озерском городском округе. На комиссии была представлена информация ГИБДД о положении дел на дорогах округа, также были рассмотрены вопросы по содержанию и ремонту улично-дорожной сети.

По словам первого заместителя главы округа Ивана Сбитнева, который возглавляет комиссию по безопасности дорожного движения, в 2021 году «планируется направить значительные средства на ремонт тротуаров».

– Многие годы, из-за недостаточного финансирования, ремонт тротуаров проводился по остаточному принципу, в настоящее время уже составлен перечень улиц, тротуары на которых нуждаются в капитальном ремонте, – подчеркивает спикер.

При этом и власти, и представители ГИБДД подчеркивают: в Озерске стало безопаснее передвигаться пешеходам. Округ – один из немногих в Челябинской области, где все пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений оборудованы согласно национальным стандартам. В этом году на таких пешеходных переходах и на перекрёстках с «фазовым» движением не произошло ни одного ДТП, в котором бы участвовали или пострадал пешеход. «Безопасность пешеходов – это главное достижение, которое нам удалось достичь благодаря проведению совместных мероприятий», – подчеркивают стороны.

А вот с водителями ситуация сложнее. В ГИБДД сообщают: опасение вызывает количество нетрезвых водителей. По информации ведомства, количество задержанных в нетрезвом виде водителей остаётся пока остается высоким. Кроме того, более тридцати человек были задержаны повторно, уже будучи лишёнными водительских прав. Для таких граждан предусмотрена уголовная ответственность.

В ГИБДД также сообщают, что на безопасность движения повлияла и установка на перекрестках новых диодных светофоров. В следующем году эту работу продолжат. Кроме того, до конца этого года в Озерске оборудуют еще 19 пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами. Рабочая группа также намерена проанализировать предложения озерчан в плане организации движения. Такие обращения поступают как на телефон «горячей» линии ГИБДД, так и в администрацию.

Информация предоставлена: По словам первого заместителя главы округа, который возглавляет комиссию по безопасности дорожного движения, в 2021 году «планируется направить значительные средства на ремонт тротуаров».– подчеркивает спикер.При этом и власти, и представители ГИБДД подчеркивают: в Озерске стало безопаснее передвигаться пешеходам. Округ – один из немногих в Челябинской области, где все пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений оборудованы согласно национальным стандартам. В этом году на таких пешеходных переходах и на перекрёстках с «фазовым» движением не произошло ни одного ДТП, в котором бы участвовали или пострадал пешеход. «Безопасность пешеходов – это главное достижение, которое нам удалось достичь благодаря проведению совместных мероприятий», – подчеркивают стороны.А вот с водителями ситуация сложнее. В ГИБДД сообщают: опасение вызывает количество нетрезвых водителей. По информации ведомства, количество задержанных в нетрезвом виде водителей остаётся пока остается высоким. Кроме того, более тридцати человек были задержаны повторно, уже будучи лишёнными водительских прав. Для таких граждан предусмотрена уголовная ответственность.В ГИБДД также сообщают, что на безопасность движения повлияла и установка на перекрестках новых диодных светофоров. В следующем году эту работу продолжат. Кроме того, до конца этого года в Озерске оборудуют еще 19 пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами. Рабочая группа также намерена проанализировать предложения озерчан в плане организации движения. Такие обращения поступают как на телефон «горячей» линии ГИБДД, так и в администрацию.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2020-10-06YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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