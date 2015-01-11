Евгений Щербаков: «В округе увеличится количество «противовирусных» проверок»

- Ситуация, как известно, сейчас непростая не только в Озерске, но и по всей стране. Идёт рост заболеваемости. На сегодняшний день COVID-19 в Озерском городском округе болеют 274 человека (за весь период наблюдения, начиная с 13 марта 2020 года, в округе выздоровели 393 человека, 9 человек умерли). По информации специалистов в Клинической больнице №71 имеются необходимые силы и средства для того, чтобы справляться с ситуацией, - подчеркивает глава округа.
Евгений Щербаков отметил, что рост заболеваемости эпидемиологи прогнозировали заранее, речь шла именно о том, что осенью планируется увеличение числа заболевших как по ковиду, так и по ОРВИ:
– В настоящее время мы наблюдаем, что резко возросло количество болеющих ОРВИ среди детей и взрослого населения, а также мы видим рост заболеваемости по ковиду. Все необходимые меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции в округе уже действуют. В данном случае мы ориентируемся на решения как регионального, так и местного оперативных штабов. Но эти правила и ограничения будут работать только в том случае, если все будут их дисциплинированно соблюдать. К тем, кто пренебрегает мерами профилактики, будут применены меры административного воздействия, - отмечает Евгений Щербаков.
Глава округа отметил, что, несмотря на рост заболеваемости, детские сады и школы пока продолжают работать в обычном режиме. При этом он особо отметил, что справиться с сезонным ростом заболеваемости по гриппу и ОРВИ ежегодно помогает вакцинация:
– Я призываю всех ответственно отнестись к такой мере профилактики как вакцинация. Прививки от гриппа и ОРВИ в настоящее время можно поставить на безвозмездной основе. Взрослым гражданам надо подумать и позаботиться о своём здоровье, и о здоровье своих детей. Берегите себя, своих детей, своих близких, относитесь к друг другу с уважением и пониманием. Я надеюсь, что мы сможем преодолеть эти временные трудности и вернуться к привычному ритму жизни, - добавляет Евгений Щербаков.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа