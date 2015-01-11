2020-10-06YEKT12:00:00 | Губерния В Чебаркуле открылись юбилейные военно-поисковые сборы «К поиску готов!» Источник: http://рф-поиск.рф









Более 350 поисковиков из 25 регионов России стали участниками военно-поисковых сборов «К поиску готов!», открывшихся в Чебаркуле. В течение пяти дней молодым людям предстоит пройти занятия для подготовки к следующему полевому сезону, а также посоревноваться в знании военной археологии, топографии, истории вооружения и обмундирования Красной армии, сообщает Молодежный ресурсный центр. Более 350 поисковиков из 25 регионов России стали участниками военно-поисковых сборов «К поиску готов!», открывшихся накануне в Чебаркуле. В течение пяти дней молодым людям предстоит пройти занятия для подготовки к следующему полевому сезону, а также посоревноваться в знании военной археологии, топографии, истории вооружения и обмундирования Красной армии, сообщает Молодежный ресурсный центр. К участникам самого масштабного в нашей стране мероприятия такого формата обратилась ответственный секретарь «Поискового движения России», сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Цунаева.«Военно-поисковые сборы – это отличная возможность для молодых поисковиков обменяться опытом с товарищами из других регионов, узнать об особенностях ведения поисковых работ на различных боевых территориях, – отметила Елена Цунаева. – Качественная подготовка поисковиков – залог того, что они не пропустят ни одной детали во время экспедиции, а значит, не упустят возможность установить имя защитника Отечества, если это возможно, уточнить его судьбу».Также она рассказала о том, что организация онлайн-шествия Бессмертного полка и то, что нашлись люди, которые решились загрузить на сайт шествия портреты нацистов, подтолкнула ее к мысли, что поисковики должны не только работать на полях сражений, не только устанавливать судьбы, но занять активную позицию в информационном пространстве. Ситуация с блокировкой фотографии Знаменосцев над Рейхстагом на Фейсбук, выпуск польской фирмой фигурок советских солдат в образе мародеров, по словам Цунаевой это тоже звенья одной цепи: «Нужно не только публиковать истории, посты о наших делах, но и давать ответ на такие выпады, ответ основанный на фактах. Обращаться не только к тем, кто ценит подвиг солдат Красной армии, интересуется нашей работой, но и ответ давать вот таким гадам».С первого дня сборов начался большой блок образовательной программы, где участники посетят лекции по антропологии, щуповому поиску, археологическому методу подъемов останков и особенностям работ по подъему самолетов. Участникам расскажут и о своде морально-этических правил участников «Поискового движения России». Также они обсудят безопасность при проведении поисковых работ и документирование деятельности.Программа сборов пройдет по двум модулям: образовательный и соревновательный в трех возрастных категориях: от 14 до 16 лет, от 16 до 18 лет и от 18 до 25 лет.Впервые мероприятие транслируется онлайн на платформе «ВКонтакте». Все желающие, кто не смог попасть на сборы по каким-либо причинам, смогут прослушать лекции в онлайн-формате.Отметим, что межрегиональные военно-поисковые сборы, стартовавшие на базе 90-й гвардейской Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной танковой дивизии, проводятся в пятый раз. Организаторами являются министерство образования и науки Челябинской области, «Поисковое движение России» при поддержке полпреда Президента РФ в УрФО Николая Цуканова и Фонда президентских грантов. Использованы материалы сайта Источник: http://рф-поиск.рфБолее 350 поисковиков из 25 регионов России стали участниками военно-поисковых сборов «К поиску готов!», открывшихся в Чебаркуле. В течение пяти дней молодым людям предстоит пройти занятия для подготовки к следующему полевому сезону, а также посоревноваться в знании военной археологии, топографии, истории вооружения и обмундирования Красной армии, сообщает Молодежный ресурсный центр.К участникам самого масштабного в нашей стране мероприятия такого формата обратилась ответственный секретарь «Поискового движения России», сопредседатель Центрального штаба ОНФ.«Военно-поисковые сборы – это отличная возможность для молодых поисковиков обменяться опытом с товарищами из других регионов, узнать об особенностях ведения поисковых работ на различных боевых территориях, – отметила Елена Цунаева. – Качественная подготовка поисковиков – залог того, что они не пропустят ни одной детали во время экспедиции, а значит, не упустят возможность установить имя защитника Отечества, если это возможно, уточнить его судьбу».Также она рассказала о том, что организация онлайн-шествия Бессмертного полка и то, что нашлись люди, которые решились загрузить на сайт шествия портреты нацистов, подтолкнула ее к мысли, что поисковики должны не только работать на полях сражений, не только устанавливать судьбы, но занять активную позицию в информационном пространстве. Ситуация с блокировкой фотографии Знаменосцев над Рейхстагом на Фейсбук, выпуск польской фирмой фигурок советских солдат в образе мародеров, по словам Цунаевой это тоже звенья одной цепи: «Нужно не только публиковать истории, посты о наших делах, но и давать ответ на такие выпады, ответ основанный на фактах. Обращаться не только к тем, кто ценит подвиг солдат Красной армии, интересуется нашей работой, но и ответ давать вот таким гадам».С первого дня сборов начался большой блок образовательной программы, где участники посетят лекции по антропологии, щуповому поиску, археологическому методу подъемов останков и особенностям работ по подъему самолетов. Участникам расскажут и о своде морально-этических правил участников «Поискового движения России». Также они обсудят безопасность при проведении поисковых работ и документирование деятельности.Программа сборов пройдет по двум модулям: образовательный и соревновательный в трех возрастных категориях: от 14 до 16 лет, от 16 до 18 лет и от 18 до 25 лет.Впервые мероприятие транслируется онлайн на платформе «ВКонтакте». Все желающие, кто не смог попасть на сборы по каким-либо причинам, смогут прослушать лекции в онлайн-формате.Отметим, что межрегиональные военно-поисковые сборы, стартовавшие на базе 90-й гвардейской Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной танковой дивизии, проводятся в пятый раз. Организаторами являются министерство образования и науки Челябинской области, «Поисковое движение России» при поддержке полпреда Президента РФ в УрФО Николая Цуканова и Фонда президентских грантов. Использованы материалы сайта http://рф-поиск.рф AzAzA 2020-10-06YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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