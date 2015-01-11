» «Сокровища Востока» скоро доставят в Челябинск

Государственный исторический музей Южного Урала готовится к открытию выставки «Сокровища Востока в собрании Музеев Московского Кремля». Экспонаты скоро прибудут в Челябинск и займут место в Большом выставочном зале музея, сообщает пресс-служба учреждения.Многие из «сокровищ» впервые покинут стены Кремля. Они будут доступны южноуральцам с 23 октября, а накануне пройдет церемония торжественного открытия выставки. Продлится она до 7 февраля 2021 года.В экспозиции будет более 130 предметов из кремлевского собрания, шедевры восточных мастеров XV–XX веков. Значительная их часть происходит из сокровищниц русских царей и императоров. Одни драгоценные экспонаты были поднесены русским царям послами восточных государств, другие приобретены для украшения дворцовых покоев или взяты русскими войсками в качестве трофеев во время боевых действий.Эту выставку отличает ни с чем не сравнимый экзотический ореол, которым издавна окружена тема Востока. А еще она напоминает о глубоких корнях дипломатических контактов России и Востока и их историческом значении.«Сокровища Востока» обещают стать одним из самых значительных культурных событий для нашего региона в 2020 году. Выставка станет третьей в рамках соглашения между правительством Челябинской области и Государственным историко-культурным музеем-заповедником «Московский Кремль». Ее подготовка и показ осуществляется в рамках нацпроекта «Культура».
Источник: Государственный исторический музей Южного Урала