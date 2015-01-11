» Южноуральцы могут поддержать проект туристического кластера «Горный Урал» в народном голосовании

Источник: пресс-служба министерства экономического развития Челябинской области









Пока жюри всероссийского конкурса по развитию экотуризма анализирует работы участников, туристы могут поддержать лайком понравившиеся проекты на сайте priroda.life.Напомним, проект туристско-рекреационного кластера «Горный Урал» вошел в ТОП всероссийского конкурса по развитию экотуризма , проводимого Агентством стратегических инициатив. Челябинскую область представляет сборная команда из специалистов минэкономразвития региона, Агентства международного сотрудничества, муниципалитетов (города Златоуст, Миасс, Сатка, Трёхгорный, а также Катав-Ивановский и Кусинский районы) и национальных парков.В течение двух месяцев шло обучение местных команд в рамках акселератора и постепенная доработка первоначальной идеи кластера. Так, южноуральская команда приняла решение добавить в пилотный проект озеро Тургояк и небольшую часть нацпарка «Зигальга» в поселке Тюлюк.Проект туркластера «Горный Урал» предполагает создание велолыжного маршрута «Таганай – Тургояк», разгрузку национального парка «Таганай» за счет перенаправления потоков на Аршинский заказник, создание инфраструктуры на берегах реки Ай, ремонт дороги от поселка Меседа до Тюлюка и многое другое.Ознакомиться с проектом Челябинской области и поддержать его можно на сайте priroda.life в разделе «География».