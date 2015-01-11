» История атомной отрасли в архитектуре Озерска. Часть 3

Осенние ярмарки традиционно проводятся в Озерске несколько раз в начале октября: в этом году первая состоялась в минувшую субботу, в ней приняли участие порядка 65 продавцов – предприниматели Озерска, Челябинской, Свердловской, Курганской областей и Башкирии Подробнее
Города и районы Челябинской области, которые рискуют в текущих условиях недополучить ожидаемые доходы, получат дополнительную дотацию из регионального бюджета – 500 млн рублей будут распределены между 31 муниципалитетом Подробнее
Федеральное агентство воздушного транспорта одобрило российским авиакомпаниям заявления на воздушные перевозки в зарубежные страны. Шесть участников рынка получили право на полеты за границу из екатеринбургского аэропорта «Кольцово» Подробнее
Режим полной самоизоляции может быть введен в течение двух недель не только в Москве, но и всех регионах России, сообщили URA.RU источники в руководстве трех субъектов. Собеседники агентства говорят, что новые меры могут быть еще жестче, чем весной, серьезность ситуации подчеркивает и президент России Владимир Путин. URA.RU узнало у медиков, на какие параметры будет опираться власть, принимая новые ограничения Подробнее