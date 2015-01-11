Что делать, если вы подозреваете у себя Covid-19

Режим полной самоизоляции может быть введен в течение двух недель не только в Москве, но и всех регионах России, сообщили URA.RU источники в руководстве трех субъектов. Собеседники агентства говорят, что новые меры могут быть еще жестче, чем весной, серьезность ситуации подчеркивает и президент России Владимир Путин. URA.RU узнало у медиков, на какие параметры будет опираться власть, принимая новые ограничения Подробнее