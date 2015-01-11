Ирина Гехт обсудила со школьниками книгу «Боги войны. Они спасли мир»

Сегодня в Челябинской областной универсальной научной библиотеке первый заместитель губернатора Ирина Гехт встретилась со школьниками, чтобы вместе обсудить новую книгу о земляках - героях Великой Отечественной войны, изданную на Южном Урале. Телеканал ОТВ провел онлайн-трансляцию этого события.Обсуждение книги приурочено к памятной для региона дате – Дню героев Танкограда, который отмечается ежегодно 6 октября. Дата выбрана не случайно: именно в этот день 1941 года по решению Государственного комитета обороны началась эвакуация танкового производства Ленинградского Кировского завода в Челябинск. Тогда же приказом наркома танковой промышленности СССР Челябинский тракторный завод имени И.В. Сталина был переименован в Кировский завод Наркомата танковой промышленности в городе Челябинске.«Сегодня мы обсуждаем уникальную книгу «Боги войны. Они спасли мир». Она посвящена нашим землякам, их подвигу, вкладу в Великую Победу. Это судьбы и медиков, и тыловиков, и военных, которые объединены в общую историю родного края. Интересные рисунки, дополненная реальность. Издание адаптировано для детей, так как оформлено в том формате, в котором они привыкли воспринимать информацию, — сказала Ирина Гехт.— Проект издания книги был одобрен Фоном президентских грантов, благодаря чему в свет вышло 2000 экземпляров. Также проект был поддержан правительством Челябинской области: 7000 экземпляров выпущено за счет средств регионального бюджета. Благодаря этому книги попадут во все школы нашей области».Достаточно большой по сегодняшним меркам тираж книги «Боги войны. Они спасли мир» посвящен вкладу Южного Урала в Великую Победу. Книга адресована прежде всего детям, молодежи и педагогам. Поэтому в сегодняшнем обсуждении приняли участие школьники из Челябинска — девятиклассник Ярослав Хван и десятиклассник Кирилл Щербо. Подростки поделились впечатлениями о книге.«Приятно видеть, что используется формат дополнительной реальности, который помогает нам лучше осознать информацию. Интересно, что в книге есть рассказы не только о военных, но и о инженерно-технических работниках, медиках, тружениках тыла, — сказал учащийся 10-го класса челябинского образовательного центра №5 Кирилл Щербо. — Книга мне понравилась, я порекомендую ее друзьям».
Источник: Пресс-служба правительства Челябинской области