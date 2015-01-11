2020-10-07YEKT14:00:00 | Губерния Льготные займы регионального ФРП помогут челябинским предприятиям реализовать импортозамещающие и экспортно ориентированные проекты Источник: ФРП Челябинской области









Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Челябинской области одобрил финансирование проектов Челябинского кузнечно-прессового завода и ООО «ПЛАНАР», направленных на модернизацию и дальнейшее развитие производств.ООО «ПЛАНАР» требуется 30 млн рублей на проект «Модернизация производства в целях улучшения характеристик выпускаемой контрольно-измерительной аппаратуры (анализаторов цепей векторных) и производства новых моделей». Заем будет выдан по программе «Кластеры» на срок 60 месяцев по ставке 1% годовых на весь срок пользования при банковской гарантии ПАО «Челябинвестбанк». Общий бюджет проекта – почти 40 млн рублей, 24% софинансирует предприятие.«Это уже третий заем, который челябинский ФРП выдает по разработанной им программе «Кластеры». Она уникальна, такой нет у других региональных Фондов. И не удивительно, ведь наш регион занимает второе место в стране по количеству и развитию промышленных кластеров. Правительство области оказывает им все комплексные меры поддержки. В частности, заем, одобренный «ПЛАНАРу», увеличит совокупную годовую выручку всего приборостроительного кластера «ПЛАНАР», сохранит число высокопроизводительных рабочих мест и откроет возможности для новых совместных кластерных проектов», - считает председатель Набсовета регионального ФРП, заместитель губернатора Егор Ковальчук.Средства займа пойдут на модернизацию парка оборудования для соответствия процесса изготовления векторных анализаторов цепей (ВАЦ) современным требованиям, а также на оборудование для запуска в серийное производство экспортно ориентированной продукции – новой модели ВАЦ. Квалификация рабочих и инженерных кадров предприятия позволяет его организовать, определены и ключевые потребители.Закупки ВАЦ серий CABAN и «Кобальт» производства челябинского предприятия регулярно осуществляет ряд американских компаний, а госсектор США приобретает их в том числе для ВВС, ВМФ и NASA. При сопоставимом уровне качества продукция ООО «ПЛАНАР» на 25-40% дешевле иностранных аналогов, которым принадлежит 80% мирового рынка ВАЦ. Помимо основных – корпораций США, ЕС и Азии – потенциальными потребителями этой продукции могут быть и отечественные госкорпорации - «Роскосмос», «Ростех», ОАК.Объем налоговых поступлений в бюджеты различных уровней за весь срок пользования займом составит более 32 млн рублей.ПАО «ЧКПЗ» планирует вложить 100 млн рублей, предоставленные по программе «Комплектующие изделия», в проект «Совершенствование технологии производства комплектующих для получения конкурентных преимуществ на рынке буксовых подшипников инновационных железнодорожных вагонов». При этом 70 млн рублей поступят от федерального, а 30 млн – от регионального ФРП. Собственные средствазавода составят 34,4% от общего бюджета проекта почти в 152,5 млн рублей. Льготный заем будет выдан на срок 60 месяцев по ставке 1% годовых в первые три года и 5% годовых в оставшийся срок при банковской гарантии ПАО ВТБ.Цель проекта - внедрение усовершенствованной технологии раскатки, калибровки и экспандирования в производство комплектующих буксовых подшипников для инновационных железнодорожных вагонов. Заемные средства пойдут на модернизацию действующего оборудования и покупку нового: раскатной машины с ЧПУ, токарных обрабатывающих центров и др.Реализация проекта предполагает создание 35 новых рабочих мест, в том числе 19-ти высокопроизводительных, и получение РИД (результат интеллектуальной деятельности) на Технологию изготовления заготовки кольца подшипника с высокой повторяемостью процесса и минимальными затратами.«Локализация в России всего технологического процесса, от использования в производстве российского металлопроката до выпуска готовых изделий, позволит повысить кооперационные связи между отечественными предприятиями и не только осуществлять операции по обработке внутри страны, но и использовать в качестве исходного сырья металл, произведенный на российских металлургических предприятиях. Такая структура производства приведет к снижению затрат по всей цепочке поставок: от сырья до готовых буксовых подшипников инновационных вагонов. Что в разы снизит конечную стоимость и комплектующих, и самих подшипников по сравнению с импортными аналогами», - уверен министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий.Реализация проекта сделает ЧКПЗ основным поставщиком компонентов для ведущих производителей буксовых подшипников. На данный момент более 80% комплектующихна рынке – импортные. Локализованные в РФ предприятия вынуждены самостоятельно поставлять их из-за границы со своих головных отделений, поскольку в России нет производителей с требуемым уровнем качества.Объем налоговых поступлений от завода в бюджеты различных уровней за весь срок пользования займом составит более 222 млн рублей.Итоговое решение о предоставлении займа ПАО «ЧКПЗ» примет Экспертный совет федерального Фонда развития промышленности.«Радиоэлектронная промышленность сейчас неразрывно связана со всеми отраслями промышленности, и качество изделий напрямую завязано на качестве контрольно-измерительной аппаратуры. Поэтому мы с радостью поддержали проект ООО «ПЛАНАР». Что касается ЧКПЗ, завод оформляет у нас уже второй заем. На мой взгляд, это показывает, насколько высок уровень доверия промышленников как непосредственно к региональному Фонду развития промышленности, так и к мерам господдержки в целом», - отмечает директор регионального ФРП Сергей Казаков.***ООО «ПЛАНАР» – участник южноуральского приборостроительного кластера «ПЛАНАР», зарегистрированного в Реестре промышленных кластеров Минпромторга России и Челябинской области. Ведущий российский разработчик и серийный производитель векторных анализаторов цепей (ВАЦ), анализаторов ТВ-параметров, оборудования для кабельного ТВ и других радиоэлектронных комплектующих и устройств. Компания занимает 4 место на мировом рынке производителей ВАЦ (10% мирового рынка).ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» – одно из ведущих предприятий машиностроительной отрасли России, основанное в 1942 году. Компания является одним из лидеров в России по объему выпуска поковок и штамповок. В целом же ассортимент продукции насчитывает 2500 видов. Источник: ФРП Челябинской областиНаблюдательный совет Фонда развития промышленности Челябинской области одобрил финансирование проектов Челябинского кузнечно-прессового завода и ООО «ПЛАНАР», направленных на модернизацию и дальнейшее развитие производств.ООО «ПЛАНАР» требуется 30 млн рублей на проект «Модернизация производства в целях улучшения характеристик выпускаемой контрольно-измерительной аппаратуры (анализаторов цепей векторных) и производства новых моделей». Заем будет выдан по программе «Кластеры» на срок 60 месяцев по ставке 1% годовых на весь срок пользования при банковской гарантии ПАО «Челябинвестбанк». Общий бюджет проекта – почти 40 млн рублей, 24% софинансирует предприятие.«Это уже третий заем, который челябинский ФРП выдает по разработанной им программе «Кластеры». Она уникальна, такой нет у других региональных Фондов. И не удивительно, ведь наш регион занимает второе место в стране по количеству и развитию промышленных кластеров. Правительство области оказывает им все комплексные меры поддержки. В частности, заем, одобренный «ПЛАНАРу», увеличит совокупную годовую выручку всего приборостроительного кластера «ПЛАНАР», сохранит число высокопроизводительных рабочих мест и откроет возможности для новых совместных кластерных проектов», - считает председатель Набсовета регионального ФРП, заместитель губернатора.Средства займа пойдут на модернизацию парка оборудования для соответствия процесса изготовления векторных анализаторов цепей (ВАЦ) современным требованиям, а также на оборудование для запуска в серийное производство экспортно ориентированной продукции – новой модели ВАЦ. Квалификация рабочих и инженерных кадров предприятия позволяет его организовать, определены и ключевые потребители.Закупки ВАЦ серий CABAN и «Кобальт» производства челябинского предприятия регулярно осуществляет ряд американских компаний, а госсектор США приобретает их в том числе для ВВС, ВМФ и NASA. При сопоставимом уровне качества продукция ООО «ПЛАНАР» на 25-40% дешевле иностранных аналогов, которым принадлежит 80% мирового рынка ВАЦ. Помимо основных – корпораций США, ЕС и Азии – потенциальными потребителями этой продукции могут быть и отечественные госкорпорации - «Роскосмос», «Ростех», ОАК.Объем налоговых поступлений в бюджеты различных уровней за весь срок пользования займом составит более 32 млн рублей.ПАО «ЧКПЗ» планирует вложить 100 млн рублей, предоставленные по программе «Комплектующие изделия», в проект «Совершенствование технологии производства комплектующих для получения конкурентных преимуществ на рынке буксовых подшипников инновационных железнодорожных вагонов». При этом 70 млн рублей поступят от федерального, а 30 млн – от регионального ФРП. Собственные средствазавода составят 34,4% от общего бюджета проекта почти в 152,5 млн рублей. Льготный заем будет выдан на срок 60 месяцев по ставке 1% годовых в первые три года и 5% годовых в оставшийся срок при банковской гарантии ПАО ВТБ.Цель проекта - внедрение усовершенствованной технологии раскатки, калибровки и экспандирования в производство комплектующих буксовых подшипников для инновационных железнодорожных вагонов. Заемные средства пойдут на модернизацию действующего оборудования и покупку нового: раскатной машины с ЧПУ, токарных обрабатывающих центров и др.Реализация проекта предполагает создание 35 новых рабочих мест, в том числе 19-ти высокопроизводительных, и получение РИД (результат интеллектуальной деятельности) на Технологию изготовления заготовки кольца подшипника с высокой повторяемостью процесса и минимальными затратами.«Локализация в России всего технологического процесса, от использования в производстве российского металлопроката до выпуска готовых изделий, позволит повысить кооперационные связи между отечественными предприятиями и не только осуществлять операции по обработке внутри страны, но и использовать в качестве исходного сырья металл, произведенный на российских металлургических предприятиях. Такая структура производства приведет к снижению затрат по всей цепочке поставок: от сырья до готовых буксовых подшипников инновационных вагонов. Что в разы снизит конечную стоимость и комплектующих, и самих подшипников по сравнению с импортными аналогами», - уверен министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области.Реализация проекта сделает ЧКПЗ основным поставщиком компонентов для ведущих производителей буксовых подшипников. На данный момент более 80% комплектующихна рынке – импортные. Локализованные в РФ предприятия вынуждены самостоятельно поставлять их из-за границы со своих головных отделений, поскольку в России нет производителей с требуемым уровнем качества.Объем налоговых поступлений от завода в бюджеты различных уровней за весь срок пользования займом составит более 222 млн рублей.Итоговое решение о предоставлении займа ПАО «ЧКПЗ» примет Экспертный совет федерального Фонда развития промышленности.«Радиоэлектронная промышленность сейчас неразрывно связана со всеми отраслями промышленности, и качество изделий напрямую завязано на качестве контрольно-измерительной аппаратуры. Поэтому мы с радостью поддержали проект ООО «ПЛАНАР». Что касается ЧКПЗ, завод оформляет у нас уже второй заем. На мой взгляд, это показывает, насколько высок уровень доверия промышленников как непосредственно к региональному Фонду развития промышленности, так и к мерам господдержки в целом», - отмечает директор регионального ФРП.***– участник южноуральского приборостроительного кластера «ПЛАНАР», зарегистрированного в Реестре промышленных кластеров Минпромторга России и Челябинской области. Ведущий российский разработчик и серийный производитель векторных анализаторов цепей (ВАЦ), анализаторов ТВ-параметров, оборудования для кабельного ТВ и других радиоэлектронных комплектующих и устройств. Компания занимает 4 место на мировом рынке производителей ВАЦ (10% мирового рынка).– одно из ведущих предприятий машиностроительной отрасли России, основанное в 1942 году. Компания является одним из лидеров в России по объему выпуска поковок и штамповок. В целом же ассортимент продукции насчитывает 2500 видов. AzAzA 2020-10-07YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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