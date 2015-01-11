Южноуральские студенты-ориентировщики стали лучшими в России

Челябинскую область представляли студенты двух вузов: Южно-Уральского государственного университета и Уральского государственного университета физической культуры.По итогам первого дня соревнований по спортивному ориентированию в рамках VII Всероссийской летней Универсиады, медали завоевали студенты ЮУрГУ. В дисциплине кросс-классика 1 место среди юниорок заняла Ксения Пензина, среди юниоров 1 место занял Алексей Коровин, 2 место у Даниила Сорокина.
Источник: министерство физической культуры и спорта Челябинской области