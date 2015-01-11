В Челябинске 6 ноября пройдет финал конкурса красоты «Рожденная побеждать!»

На Южном Урале четвертый год подряд проводится благотворительный и социальный конкурс красоты «Рожденная побеждать!» для женщин с ограниченными возможностями здоровья, а также работает одноименный женский клуб. В этом году подготовка к конкурсу стартует 31 октября. Финал пройдет 6 ноября с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований и онлайн-трансляцией в интернете.Организаторами проекта выступают Лариса Лунева, Наталья Гернер и Благотворительный фонд «Рожденная побеждать!».«Конкурс «Рожденная побеждать!» способствует социализации, адаптации его участниц, раскрытию их личностного и творческого потенциала, дарит возможности проявить себя и стать примером для людей с инвалидностью и без нее, — отметила Лариса Лунева. — Проект способствует формированию образа человека с инвалидностью как социально успешного и реализованного. Каждая участница проекта имеет большой багаж побед и личных достижений в творческой, спортивной, общественной и иных видах деятельности, а их личные истории успехов вдохновляют и неизменно привлекают внимание СМИ и общественности».По словам организаторов проекта, разработана программа очной интенсивной подготовки участниц к финалу. В течение недели конкурсантки занимаются с режиссером, хореографами, специалистами индустрии красоты и здоровья, участвуют в видеосъемках и фотосессиях, а на финальном шоу демонстрируют свои видеовизитки, результаты всех фото- и видеосъемок, творческие номера в различных жанрах, общий танец и дефиле на колясках. В 2020 году впервые на сцену выйдут и участницы женского клуба, совместно с конкурсантками исполнив гимн проекта «Рожденная женщиной».В этом году конкурс проводится как событие межрегионального масштаба, в котором принимают участие 12 женщин из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Кемерово, Владикавказа, Самары, Саратова и Челябинска.На церемонии награждения помимо призов и подарков каждая участница получит свой титул и признание королевы красоты.Проект поддержан Уполномоченным по правам человека в РФ и в Челябинской области (организаторы награждены медалью «Спешите делать добро»), региональными органами законодательной и исполнительной власти. В 2019 году финал конкурса посетила супруга губернатора Ирина Текслер, выступив в качестве председателя жюри. В этом году деятельность организаторов конкурса и клуба отмечена Благодарственными письмами Законодательного Собрания Челябинской области.Дополнительную информацию о проекте можно узнать в группе социальной сети «Вконтакте»: https://vk.com/r.p174 и на сайте проекта: http://рожденнаяпобеждать.рф.