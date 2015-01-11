Алексей Текслер: Нет желания и возможности останавливать экономику

В среду, 7 октября, губернатор Челябинской области рассказал о жизни региона в коронавирусной реальности и дал ряд новых антиковидных поручений, в том числе поручил усилить контрольные мероприятия по борьбе с COVID-19.

Рост заболеваемости коронавирусом отмечается в 60 российских регионах, сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Основная категория заболевших – в возрасте от 30 до 49 лет. Все больше начинает болеть людей старше 60 лет, и они болеют тяжелее. Детей болеет немного, нет вспышек и в образовательных учреждениях, однако есть некоторое "напряжение" в вузах, где не соблюдали ограничения. Или будем соблюдать (ограничения) – или придется принимать какие-то другие меры», – сказала она в интервью телеканалу «Россия 1».

В числе субъектов, где эпидситуация немного осложнилась, в том числе, Челябинская область. Хотя по словам губернатора, в целом, ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в регионе чуть лучше, чем в среднем по стране. «Основной прирост фиксируется по Челябинску, в области – ситуация стабильная. Ковидных коек в учреждениях региона достаточно, – отметил Алексей Текслер. – В Магнитогорск в ближайшее время будет приобретено еще два томографа. Также будет увеличено количество компьютерных томографов для исследований, задействованы все томографы лечебных учреждений Челябинска».

Также на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, обратив отдельное внимание на соблюдение масочного режима в транспорте.

На утро 8 октября в Челябинской области подтверждено 17 тысяч 486 случаев заболевания COVID-19 (ежедневный прирост на последней неделе составляет 95-97 случаев), в сутки проводится 5,5-6,5 тысячи тестов, с начала учебного года заболели 163 школьника. С начала пандемии инфекцию победили 13 тысяч 242 южноуральца, продолжают лечение 3 тысячи 687 пациентов. Скончались 515 южноуральцев, в том числе 133 – непосредственно от ковидной пневмонии.

Также глава региона отметил, что необходимо возобновить активную работу с промышленными предприятиями области по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. «У нас нет никакого желания останавливать экономику. Более того, и возможности у нас такой нет. Наша задача сейчас – это не ограничения новые вводить, а обеспечить контроль соблюдения понятных и простых требований для того, чтобы не перегружать наши больницы. Мы знаем, что врачи, фельдшеры, бригады скорой помощи и так работают сейчас на полную мощность. Я считаю, что наши промышленные предприятия и структуры должны выступать профилактическим звеном. Когда люди от входа, в течение рабочего процесса и до выхода находятся под постоянным надзором. Кстати, то же самое и в образовательных учреждениях. Все наши структуры должны продолжать работать, но под контролем и с соблюдением тех процедур и правил, которые существуют. Нужно обезопасить себя, своих близких, носить маски, соблюдать социальную дистанцию и в целом быть осторожными. Во многом все зависит от нас», – подчеркнул Алексей Текслер.

Соблюдение масочного режима в общественных местах, в транспорте должно находиться под особым контролем: «Человек может находиться в маске, себя полностью обезопасить на работе. Но он едет на работу в общественном транспорте, все становится абсолютно бессмысленным, когда он контактирует с большим количеством людей», – воззвал к южноуральцам губернатор.

Ольга Агеева, главный внештатный специалист по профилактике Минздрава Челябинской области:

- В общественных местах и во всех ситуациях, когда невозможно обеспечить соблюдение безопасной дистанции (1,5-2 метра), необходимо пользоваться маской. Ношение медицинской маски снижает вероятность заражения различными респираторными инфекциями в 1,8 раза, использование перчаток – в 1,3 раза.

Отдельное поручение – держать на контроле все меры предосторожности в школах и вузах. По словам Алексея Текслера, область не планирует выводить учащихся на дистант и объявлять повсеместные досрочные каникулы.

Как уточнила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, вспышек коронавируса среди учеников нет – большей частью дети болеют сезонными риновирусными инфекциями. «Мы не фиксируем взрывного роста по ковидной инфекции, у нас есть некий рост по риновирусной инфекции, как он всегда бывал в начале учебного года. Ситуация чуть отличается от прошлого года», – подчеркнула она, добавив, что Роспотребнадзор оценивает сегодняшнюю обстановку в области как неэпидемиологическую, а что касается коронавируса, всем, прежде всего, взрослым, пора «смириться с мыслью, что мы живем в новой нормальности, что ковид с нами всерьез и надолго».

Ирина Гехт также пояснила, какой алгоритм используется при выявлении ковида у школьников и почему не изолируется весь класс: «Как правило, дети подхватывают инфекцию в семейных очагах. Роспотребнадзор направляет соответствующее предписание в школу, где определяется круг контактных лиц, которые также направляются на самоизоляцию, обследуются и находятся дома в течение двух недель. Алгоритм предельно ясен. В основном, дети болеют бессимптомно, проверяется только близкий круг, те, кто сидит рядом и тесно общается с заболевшим ребенком, как правило, это три-четыре-пять человек».

Она также дала рекомендации родителям: внимательно следить за своим здоровьем и состоянием детей. В случае недомогания все-таки оставлять ребенка дома.

Также в ходе заседания оперативного штаба южноуральский губернатор поручил усилить работу «горячей линии» Минздрава: «Сейчас человек, позвонив на "горячую линию", получает рекомендацию обращаться к врачам, которые загружены. А нужно, чтобы любой, кто позвонит, мог получить исчерпывающую информацию по симптомам, мерам профилактики, а главное – понять механизм действий в ситуации с заболеванием. Если нужно, привлекайте дополнительных специалистов!»

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

8 (351) 240-15-16 – телефон «горячей линии» министерства здравоохранения Челябинской области. Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки в круглосуточном режиме;

8 (351) 269-77-77 – телефон «горячей линии» службы психологической помощи;

8-800-201-41-88 – круглосуточная «горячая линия» по вопросам граждан;

8-800-350-24-74 – телефон «горячей линии» для предпринимателей.

https://dostup1.ru/society/Alexey-Texler-Net-zhelaniya-i-vozmozhnosti-ostanavlivat-ekonomiku_130562.html