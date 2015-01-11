» Управление Росреестра информирует о работе в условиях ограничительных мер

7 октября – Всемирный день поддержки людей с церебральным параличом. В рамках акции челябинский хоккейный клуб «Трактор» вышел на лёд в особенной форме. Номера и фамилии на майках игроков выполнены «доброшрифтом» – его создали 33 ребенка с ДЦП, подопечные фонда «Подарок Ангелу». После матча «Трактор» – «Куньлунь Ред Стар» в фойе Ледовой арены прошёл благотворительный аукцион. На аукционе с молотка ушли 34 особенных джерси, в которых челябинцы обыграли китайский коллектив – белая форма с нанесёнными номерами и фамилиями #Доброшрифтом, а также рисунками детей. Всего было собрано 457 тысяч рублей. Самым дорогим лотом стал свитер Понтуса Оберга, за который болельщики отдали 51 тысячу рублей. Участие в акции принял и президент хоккейного клуба, губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он оставил свой автограф на форме, где также оставили подписи все игроки команды. Еще одним лотом стал хоккейный свитер с автографом Артемия Панарина. Все собранные средства будут направлены на поддержку людей с церебральным параличом.[gallery]На этом совместная акция «Трактора» и благотворительного фонда «Подарок ангелу» не заканчивается – в скором времени в магазине «чёрно-белых» появятся реплики особенной формы, с продажи каждой из которых тысяча рублей будет направлена в фонд. Подробнее
В министерстве социальных отношений Челябинской области подвели итоги регионального этапа XI Всероссийского конкурса журналистских работ «В фокусе — детство». Лучшие материалы направят на всероссийский этап конкурса, победителей которого назовут в ноябре 2020 года. Церемония награждения будет приурочена ко Всемирному дню ребенка, сообщает минсоцотношений. На всероссийском конкурсе «В фокусе — детство» Челябинскую область представят работы журналистов: Антоновой Алены и Дмитрия Денбиря («Преодолей себя»), Анны Ворончихиной («ДЦП не приговор»), Анны Давыдовой («В мастерской счастья»), Дмитрия Денбиря и Владислав Гауцеля («Семья Никитиных»), Анастасии Копыловой («Как исполняются особые мечты челябинской первоклашки и ее родителей»), Надежды Красниковой («Чужих детей не бывает», «Матвею нужна помощь»), Натальи Мавриной («Георгий и Владислав Готфрид. Такие же, как все»), Анны Могулевой («Детский травматизм. Мы в силах спасти и помочь»), Полины Персичкиной («Всё решаемо, если мы вместе»), Никиты Сафонова «(«Ребенок счастлив, когда его любят»), Ольги Стариковой («До здоровья — пару шагов»), Ивана Франчука («БлагоДАРИТЕЛИ»).«От всей души благодарим всех журналистов, кто принял участие в творческом конкурсе. С каждым годом представителей средств массовой информации, которые поднимают социальные проблемы, становится все больше. В этом году мы получили разножанровые и разноплановые работы. Больше всего материалов о многодетных семьях, приемных семьях, а также интеграции людей с ограниченными возможностями в социум. Поздравляем всех авторов работ, получивших право представлять Челябинскую область на всероссийском этапе, желаем победы и дальнейших творческих успехов», — поделилась впечатлениями председатель жюри регионального конкурса «В фокусе — детство», министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.Организаторами конкурса выступают Фонд поддержки детей и Союз журналистов России. Партнеры конкурса — АНО «Национальные приоритеты», Детское творческое объединение ЮНПРЕСС, Альянс независимых региональных издателей, АРС-ПРЕСС. Информационную поддержку конкурсу оказывает Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.Отметим, что Челябинская область регулярно входит в ТОП-5 регионов по количеству заявок на региональном этапе конкурса. Ежегодно журналисты региона числятся в списках победителей конкурса. Только в прошлом году четыре работы южноуральских представителей СМИ были отмечены дипломами и специальными наградами оргкомитета конкурса. Подробнее
Управление Росреестра по Челябинской области информирует о порядке работы в условиях ограничительных мер, которые действуют для сдерживания распространения вирусной инфекции COVID-19.Для минимизации рисков возникновения и распространения коронавирусной инфекции в Управлении Росреестра действует ряд обязательных для исполнения мер в связи с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. В этих целях Управление Росреестра предлагает гражданам и представителям юридических лиц по возможности выбирать использование дистанционного обращения в ведомство по интересующим их вопросам. Такой формат очень удобен, поскольку для этого даже не нужно выходить из дома, можно воспользоваться современными каналами связи. Для получения консультаций можно обратиться по телефонам справочной службы, электронной почте или через официальный сайт Росреестра. Обращения от населения принимаются на адрес электронной почты Управления (74_upr@rosreestr.ru) и через региональную вкладку на портале Росреестра rosreestr.gov.ru (раздел меню «Физическим лицам» - «Обратная связь» - «Обращения граждан»).Консультирование населения по вопросам, входящим в компетенцию Управления, ведется по телефонам: 8 (351) 237-27-91, 237-27-92. Единый справочный телефон Ведомственного центра телефонного обслуживания: 8 (800) 100-34-34 (Звонки из регионов России бесплатные).Если всё-таки есть неотложная необходимость личного обращения в отделы Управления Росреестра, то не стоит пренебрегать использованием средств индивидуальной защиты (маска, перчатки) - ношение масок в общественных местах обязательно в связи с продлением режима повышенной готовности в регионе - и, конечно, следует соблюдать социальную дистанцию.В центральном офисе Управления, расположенном в Челябинске на ул.Елькина, 85, на входе всем сотрудникам и посетителям бесконтактно измеряют температуру тела, для почты используются специальные боксы, связь заявителей со специалистами аппарата Управления возможна через установленные в холле телефонные аппараты.Несмотря на ряд ограничительных мер, действующих на территории области, Управление полностью выполняет возложенные на него функции по предоставлению государственных услуг Росреестра. В частности, весь учетно-регистрационный процесс, а именно государственная регистрация недвижимости, кадастровый учёт и сделки с объектами недвижимого имущества, как и прежде, осуществляется в полном объеме.