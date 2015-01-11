» Межведомственный чат помогает в решении проблем южноуральских предпринимателей

В Челябинской области владелец микропредприятия обратился за помощью через чат «Административное давление на бизнес», запущенный по инициативе губернатора Алексея Текслера. Предпринимателю отказали в получении земельного участка под коммерческую деятельность, но, как выяснилось, безосновательно. По заявке была запущена проверка, которая выявила нарушения порядка и сроков оказания муниципальных услуг. Сейчас вопрос решен: документы на участок направлены на регистрацию, проведена служебная проверка, ответственное лицо привлечено к дисциплинарному взысканию.Напомним, в июле Алексей Текслер выступил с предложением создать электронную площадку, на которой предприниматели и представители власти будут обмениваться мнениями по широкому кругу вопросов, что позволит находить системные идеи, а главное – оперативно подключаться к решению вопросов.На сегодняшний день чат создан и функционирует в пилотном режиме для решения проблем бизнеса, с которыми они сталкиваются при взаимодействии с органами государственного и муниципального контроля. Это так называемое административное давление, к которому относятся неоправданное затягивание сроков и процедур, избыточные контрольно-надзорные мероприятия (в том числе проверки, рейдовые осмотры, допросы), запрашивание у предприятий дополнительных документов, по закону не подлежащих обязательному предоставлению, а также нарушение порядка проведения контрольно-надзорных мероприятий и др.«При помощи чата предприниматели, имеющие острые и актуальные проблемы, могут рассказать о них напрямую. Мы оперативно реагируем на их вопросы и выявляем закономерности, чтобы повышать эффективность работы контрольно-надзорных органов и региональных органов власти. Для нас важно выстроить конструктивные отношения с бизнес-сообществом, чтобы в регионе было проще и выгоднее вести предпринимательскую деятельность, а значит, инвестировать, создавать рабочие места и вкладываться в развитие области», – отметил вице-губернатор Егор Ковальчук.Схема работы чата выглядит так. Деловые объединения и Уполномоченный по защите прав предпринимателей региона предлагают обратившимся к ним заполнить анкету для дальнейшего размещения заявки в чате. Проектный офис министерства экономического развития Челябинской области отправляет обращение в чат и закрепляет ответственных из числа руководителей органов исполнительной власти и контрольно-надзорных органов. Завершающий шаг – проработка решения вопроса и получение обратной связи от предпринимателя.Оставить свое обращение прямо сейчас предприниматели могут по ссылке.По словам министра экономического развития Челябинской области Натальи Лугачевой, особо важные примеры планируется и дальше освещать на официальных сайтах органов исполнительной власти и в средствах массовой информации, а также рассматривать на заседаниях инвестсовета при губернаторе Челябинской области – для принятия новых решений по улучшению инвестиционного климата в регионе.