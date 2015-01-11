У переписи появилась своя почтовая марка

В России в обращение вышла почтовая марка, посвященная Всероссийской переписи населения.Марка выпущена тиражом 432 тыс. экземпляров. В крупные почтовые отделения Челябинской области поступило 4800 экземпляров. Номинал марки составляет 23 рубля - этого достаточно, чтобы отправить конверт с письмом в любой регион России.Автор марки — художник-дизайнер Александр Поварихин. Он изобразил переписчика с фирменной сумкой и планшетом в руках.Дополнительно к выпуску почтовой марки изданы конверты первого дня и изготовлены штемпели специального гашения для Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Благовещенска, Владивостока, Краснодара, Пскова и Саранска.Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года, а на труднодоступных и удаленных территориях страны она началась 1 октября и продлится до 30 июня 2021 года.
Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области