2020-10-09YEKT10:00:00 | Губерния На Южном Урале начали награждать супружеские пары медалями «За любовь и верность» Источник: Пресс-служба правительства Челябинской области









В Челябинской области медали «За любовь и верность» вручают с 2010 года. Более 700 семей уже получили эту почетную награду. 70 пар будут награждены в 2020 году. Чествование обычно бывает приурочено к отмечаемому в июле Дню семьи, любви и верности, но в этом году в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой проходит в октябре, сообщает минсоцотношений.Так, на днях общероссийские общественные награды - медали «За любовь и верность» вручали в Озерске супружеским парам, стаж которых в браке исчисляется десятилетиями. Представители городских властей поздравили и со словами восхищения вручили каждой паре медаль, грамоту, торт, а прекрасным женщинам — букеты цветов.«Медалью награждаются российские семьи, которые объединяет долгая история семейного союза, крепость отношений, основанных на любви и верности, благополучие семьи, обеспеченное трудом, достойное воспитание детей», — отметила заместитель начальника управления социальной защиты населения Озерска Татьяна Петренко.Истории многолетней и преданной любви пронзительны, интересны и внушают глубокое уважение и признание. Среди награжденных – супружеские пары Козловых и Козусевых.Петр Иванович и Нина Георгиевна Козловы приехали в Озерск (Челябинск-65) в 1975 году по направлению мужа. Петр Иванович был майором внутренних войск МВД. Нина Георгиевна работала инженером-проектировщиком, а затем начальником службы качества во ВНИПИЭТ, преподавала в ОТИ НИЯУ МИФИ. Общий трудовой стаж супругов составляет по 40 лет. Они имеют многочисленные награды и медали за добросовестный труд и безупречную службу. Супруги соединили свои жизни в далеком 1969 году, вырастили двоих детей.Виктор Андреевич и Александра Михайловна Козусевы воспитывались в одном детском доме в Смоленской области. Александра Михайловна приехала в Озерск (Челябинск-65) в 1960 году, устроилась на работу в литейный цех управления строительства. В 1962 году перешла работать на химкомбинат «Маяк». Виктор Андреевич приехал к жене в 1964 году и поступил на работу машинистом котлов в энергоцех ЖКУ, котельная №1, откуда и ушел на пенсию. Общий трудовой стаж Александры Михайловны составляет более 48 лет, а Виктора Андреевича – более 57 лет. За добросовестный труд они имеют множество наград: благодарности, почетные грамоты, поощрения, неоднократно заносилась на Доску Почета и Аллею Славы. Супруги вступили в брак в 1964 году, воспитали двоих детей.Всероссийский праздник День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, появился благодаря Муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые жили в XIII веке. Эту семейную пару православные христиане почитают за покровителей семьи и брака.Праздником всероссийского масштаба День семьи, любви и верности стал в 2008 году, получив одобрение Межрелигиозного совета России и поддержку в российских регионах, обрел свои символ – ромашку – и награду – медаль «За любовь и верность».Ежегодно ветеранов семейной жизни чествуют в отделах ЗАГС Челябинской области, торжественные мероприятия проводятся по всему региону вместе с представителями администраций органов местного самоуправления, общественными организациями, Русской православной церковью. Источник: Пресс-служба правительства Челябинской областиВ Челябинской области медали «За любовь и верность» вручают с 2010 года. Более 700 семей уже получили эту почетную награду. 70 пар будут награждены в 2020 году. Чествование обычно бывает приурочено к отмечаемому в июле Дню семьи, любви и верности, но в этом году в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой проходит в октябре, сообщает минсоцотношений.Так, на днях общероссийские общественные награды - медали «За любовь и верность» вручали в Озерске супружеским парам, стаж которых в браке исчисляется десятилетиями. Представители городских властей поздравили и со словами восхищения вручили каждой паре медаль, грамоту, торт, а прекрасным женщинам — букеты цветов.«Медалью награждаются российские семьи, которые объединяет долгая история семейного союза, крепость отношений, основанных на любви и верности, благополучие семьи, обеспеченное трудом, достойное воспитание детей», — отметила заместитель начальника управления социальной защиты населения Озерска.Истории многолетней и преданной любви пронзительны, интересны и внушают глубокое уважение и признание. Среди награжденных – супружеские пары Козловых и Козусевых.приехали в Озерск (Челябинск-65) в 1975 году по направлению мужа. Петр Иванович был майором внутренних войск МВД. Нина Георгиевна работала инженером-проектировщиком, а затем начальником службы качества во ВНИПИЭТ, преподавала в ОТИ НИЯУ МИФИ. Общий трудовой стаж супругов составляет по 40 лет. Они имеют многочисленные награды и медали за добросовестный труд и безупречную службу. Супруги соединили свои жизни в далеком 1969 году, вырастили двоих детей.воспитывались в одном детском доме в Смоленской области. Александра Михайловна приехала в Озерск (Челябинск-65) в 1960 году, устроилась на работу в литейный цех управления строительства. В 1962 году перешла работать на химкомбинат «Маяк». Виктор Андреевич приехал к жене в 1964 году и поступил на работу машинистом котлов в энергоцех ЖКУ, котельная №1, откуда и ушел на пенсию. Общий трудовой стаж Александры Михайловны составляет более 48 лет, а Виктора Андреевича – более 57 лет. За добросовестный труд они имеют множество наград: благодарности, почетные грамоты, поощрения, неоднократно заносилась на Доску Почета и Аллею Славы. Супруги вступили в брак в 1964 году, воспитали двоих детей.Всероссийский праздник День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, появился благодаря Муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые жили в XIII веке. Эту семейную пару православные христиане почитают за покровителей семьи и брака.Праздником всероссийского масштаба День семьи, любви и верности стал в 2008 году, получив одобрение Межрелигиозного совета России и поддержку в российских регионах, обрел свои символ – ромашку – и награду – медаль «За любовь и верность».Ежегодно ветеранов семейной жизни чествуют в отделах ЗАГС Челябинской области, торжественные мероприятия проводятся по всему региону вместе с представителями администраций органов местного самоуправления, общественными организациями, Русской православной церковью. AzAzA 2020-10-09YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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