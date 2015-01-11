2020-10-09YEKT12:00:00 | Новости Городские новости Заболеваемость растет, медики делают все возможное Об эпидемиологической ситуации и мерах по снижению распространения вирусных инфекций в Озерском городском округе рассказал главный врач ФГБУЗ Клиническая больница №71 ФМБА России Евгений Фомин в интервью представителям местных СМИ.





- Евгений Павлович, как вы оцениваете эпидситуацию в округе?

- Озерский городской округ не изолирован и на сегодняшний день положение дел у нас такое же, как во всей стране, как во всех городах Челябинской области.

Идет подъем заболеваемости респираторными вирусными инфекциями, но хочу сказать о том, что по сравнению с сентябрем, картина резко изменилась: если в прошлом месяце больше болело детей (около 800) и всего 400 взрослых, то в октябре болеет порядка 390 детей и более 900 человек - взрослое население. Если в середине сентября в образовательных организациях было закрыто на карантин 72 класса в образовательных организациях, то на данный момент - всего 4 класса. Это цифры по ОРВИ.

Что касается коронавирусной инфекции, здесь ситуация следующая: в среднем, у нас в день заболевает от 20 до 40 человек – взрослое население (среди детей не зарегистрировано ни одного случая). На сегодняшний день среди жителей округа с данным диагнозом насчитывается порядка 790 человек (из них в стационаре находится 94 человека, в отделении реанимации - шестеро больных). Мы фиксируем подъем заболеваемости ковидной инфекцией.

- На ваш взгляд, с чем связан рост заболеваемости ОРВИ и тревожные цифры по ковиду?

- Что касается ОРВИ, я должен сказать, что в сентябре, как правило, мы видим сезонный подъем заболеваемости: показатели из года в год одни и те же.

Текущий подъем по ковиду связан прежде всего с тем, что люди вернулись из отпусков. Во-вторых, некоторые жители ослабили режим ношения масок и не соблюдают социальную дистанцию. Наверное, посчитали, что первая волна прошла и всё сложилось нормально, поэтому сейчас ничего бояться не следует. Это ошибочное мнение. Необходимо строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

- Какие меры принимаются Клинической больницей №71, чтобы стабилизировать ситуацию?

- Еще 29 июля президент России проводил совещание, на котором шла речь о готовности лечебных учреждений к сезонному подъему заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией.

Когда только начиналась эпидемия, по приказу руководства ФМБА, у нас был открыт ковидный госпиталь на 75 коек. В связи с тем, что идёт рост заболеваемости, мы довели количество коек до 100, вчера я подписал приказ об увеличении ковиднового госпиталя до 120 коек.

Кроме того, мы получили 1200 экспресс-методов для диагностики коронавирусной инфекции. Все больные, которые поступают в приёмный покой нашего больничного корпуса («семиэтажки»), проходят проверку на ковид, и госпитализация производится только в том случае, если тест показывает отрицательный результат, либо выясняется, что пациент уже переболел.

Важно отметить, что в ближайший понедельник мы будем открывать свою лабораторию по проведению анализов на коронавирус, правда, она пока рассчитана на небольшое количество исследований - 25 в день. Но в последующем мы постараемся увеличить объемы. Помимо этого, мы вышли на Министерство здравоохранения Челябинской области и ежедневно 150-200 анализов мы направляем в Челябинск, чтобы бесплатно получать результаты.

- Каков алгоритм действий человека, который почувствовал себя плохо и всё говорит о том, что он подхватил инфекцию?

- Прежде всего, конечно, не ходите в поликлинику, а вызвайте врача-терапевта на дом. Именно он будет определять диагноз и решать дальнейшие действия по лечению. Некоторые жители округа ошибочно считают, что, если они заболели ОРВИ, им необходимо делать компьютерную томографию лёгких. На самом деле, вопрос о ее необходимости и целесообразности взятия мазка на ковид у пациента решает только врач. Он учитывает прежде всего: послеоперационное состояние, уровень насыщение крови кислородом, общее самочувствие, наличие сопутствующих заболеваний, преклонный возраст и так далее. Не все больные, у которых имеется даже 25-процентное поражение легких, подлежат направлению в ковидный госпиталь. Однако при ухудшении состояния больного ему необходимо срочно вызвать скорую помощь или участкового врача-терапевта для того, чтобы изменить схему лечения.

- В адрес врачей все чаще звучат упреки, что они неоперативно реагируют на вызов, их приходится долго ждать…

- Как я уже сказал, у нас практически в три раза выросла заболеваемость среди взрослого населения, поэтому сегодня нагрузка на городскую поликлинику №1 – колоссальная. Там функционирует колл центр, где работает 4 регистратора (для приема вызовов выделены дополнительные специалисты и телефонные номера). В день медики обслуживают более 200 заявок. При этом у нас очень большая заболеваемость среди медицинского персонала, который постоянно контактирует с пациентами. Некоторых своих работников мы вынуждены были вывести на самоизоляцию.

В связи с этим я хотел бы обратиться к жителям Озерска с просьбой: отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации и поверьте, что медицинские работники, действительно, делают все возможное. Мои коллеги самоотверженно работают. Они стараются максимально быстро прийти на помощь к пациентам: утром, днем, вечером – в тот же день или в крайнем случае - на следующий день.

- Вопрос по той прививочной кампании против гриппа, которая идёт в округе: достаточно ли вакцины в городе для того чтобы всем желающим сделать прививку?

- Вы знаете о том, что Президентом РФ и Министром здравоохранения РФ поставлена задача - привить не менее 60 процентов населения и 75-100 процентов медицинских работников и работников социальной сферы. На сегодняшний день в округе привито от гриппа более 35 тысяч жителей (около 40 процентов от всего населения и 60 процентов тех, кто подлежит вакцинации).

В свободной продаже на сегодняшний день вакцины от гриппа нет, но прививку можно поставить в городской и детской поликлиниках. И там, и там выделены специальные врачи, которые осматривают пациентов перед вакцинацией, для того чтобы люди не сидели в общей очереди.

Со своей стороны, мы обратились в Федеральное медико-биологическое агентство с просьбой о выделении дополнительных доз вакцины: руководитель ФМБА РФ Вероника Игоревна Скворцова обратилась к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру с просьбой о том, чтобы были выделены дополнительные средства на закупку гриппозной вакцины. На сегодняшний день проводится работа по закупке дополнительных доз (в количестве 15000), я думаю, что в ближайшее время мы вакцину получим.

- Некоторыми специалистами высказывается мнение, что гриппозная вакцина может каким-то образом защитить и от коронавируса. Как вы к этому относитесь?

- Во-первых, если человек заболел гриппом и у него обнаружат еще и ковидную инфекцию - этот микс, конечно, будет очень тяжёлый. Особенно это касается людей в возрасте старше 65 лет и тех, кто имеет сопутствующие заболевания. Во-вторых, да, действительно, бытует такое мнение, что гриппозная вакцина каким-то образом (пока ещё нет научных доказательств) предотвращает развитие коронавируса.

- Можно ли заболеть ковидом дважды?

- Нами таких случаев не зарегистрировано, на сегодняшний день факты эти мне неизвестны.

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2020-10-09YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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