» В Озерске проходят проверки соблюдения масочного режима

Начиная с 15 мая, с момента отмены режима самоизоляции и введения в Челябинской области режима повышенной готовности, на предприятиях торговли, общественного питания, сферы услуг и на транспорте специалистами подразделений администрации было проведено порядка 3300 проверок. По итогам проверок, в случае выявления нарушений, в адрес предприятий было направлено около 300 письменных предупреждений о необходимости их устранения.
Напомним, что в регионе с 12 мая был введён режим повышенной готовности и распоряжением губернатора Челябинской области он продлён до 18 октября. Постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 417 утверждены Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. На основании этого документа одной из обязанностей граждан в настоящее время является использование средств индивидуальной защиты.
Управление Роспотребнадзора по Челябинской области разъясняет: пунктом 18 распоряжения Правительства Челябинской области от 18 марта 2020 г. № 146-рп установлено, что граждане обязаны с 12 мая 2020 года и до особого распоряжения использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования: на всех объектах розничной торговли, в аптеках, банках, парикмахерских, медицинских организациях, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях и в учреждениях.
Напомним, что в период пандемии ношение масок наряду с регулярной дезинфекцией и соблюдением социальной дистанции остается действенной профилактической мерой. К сожалению, несмотря на высокий уровень заболеваемости COVID-19, жители Озерского городского округа не всегда соблюдают масочный режим.
Обращаем особое внимание на то, что несоблюдение правил поведения при режиме повышенной готовности является административным правонарушением с наложением штрафных санкций на граждан в размере от 1 до 30 тысяч рублей.
По информации Управления внутренних дел за последние пол года за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности в Озерском городском округе было оформлено 643 административных материала, в том числе по нарушению масочного режима составлено 252 протокола. Озерским городским судом всего рассмотрено 542 протокола, по которым наложены штрафы в размере от 1 до 10 тысяч рублей.
Фото пресс-службы УМВД по ЗАТО г.Озерск.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа