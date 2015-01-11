Пятидневная магнитная буря ожидает россиян

Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН прогнозируют во второй декаде октября пятидневную магнитную бурю.
Как следует из прогноза, магнитная буря класса G1 начнется 21 октября и продлится по 24-е, а 25-го перерастет в бурю класса G2. После этого магнитосфера Земли еще в течение трех дней будет возбуждена и только 29-го придет в норму.
Всего в классификации магнитных бурь пять уровней – от G1 (слабая) до G5 (экстремально сильная). Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, более сильные вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.
Самая крупная в 2020 году магнитная буря зарегистрирована в ночь с 27 на 28 сентября почти всеми обсерваториями, работающими на средних и высоких широтах. Колебания магнитного поля начались еще за три дня до пика, 24-25-го. «В это время индекс геомагнитной активности резко увеличился от спокойного уровня 1-2, на котором преимущественно находился последние месяцы, до значений 4-5, соответствующих возмущенному магнитному полю, а также бурям слабого уровня. В таком возмущенном состоянии магнитное поле Земли провело трое суток, до ночи 27-28 сентября, когда амплитуда колебаний возросла примерно в два раза – до значений, соответствующих уровню 6. Это стало рекордным значением с октября 2019 года – именно тогда, 25-26 октября, последний раз регистрировались возмущения сравнимой амплитуды», – отмечают ученые.
https://dostup1.ru/society/Pyatidnevnaya-magnitnaya-burya-ozhidaet-rossiyan_130643.html