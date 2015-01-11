Для будущего технопарка «Электромашины» формируют базу резидентов-стартаперов

Источник: АО «НПО «Электромашина»
На АО «НПО «Электромашина» начали поступать заявки от компаний, желающих стать резидентами промышленного технопарка, открытие которого намечено на 2022-23 год. В данный момент «Технопарк ЗЭМ» проходит регистрацию в Министерстве промышленности и торговли РФ. Статус резидента технопарка дает предпринимателям и стартаперам возможность расширить или создать бизнес, получать субсидии и льготные кредиты, а также налоговые льготы и использовать наукоемкое оборудование технопарка.«На территории Челябинска пока нет зарегистрированных промышленных технопарков. Мы стремимся быть первыми. А пока, формируя клиентскую базу и выполняя заказы от сторонних организаций, нарабатываем опыт работы с малым и средним бизнесом. Отмечу, что от будущих резидентов поступают интересные идеи. На некоторые из них уже оформлены патенты. А это значит, что это новейшие разработки», - отмечает директор по стратегическому и инновационному развитию АО «НПО «Электромашина» Леонид Зелепухин.По его словам, предприятие имеет богатую промплощадку, наполненную различными инновационными технологиями. В этом главное преимущество «Технопарка ЗЭМ». Но многое сейчас зависит от запросов и потребностей будущих резидентов.По предварительным планам, в главном корпусе технопарка будут располагаться офисные помещения, а в здании бывшего энергоблока после реконструкции появится центр коллективного пользования.Концепт промышленного технопарка на базе АО «НПО «Электромашина» существует уже около года. Чтобы доработать его и внедрить новые идеи, среди сотрудников предприятия провели Конкурс на должность директора «Технопарка ЗЭМ». Обязательным условием было знание специфики работы «Электромашины» и наличие идей по развитию технопарка. В финале свои презентации жюри представили семь претендентов. Первое место занял главный специалист по стратегическому развитию Дмитрий Торопыно.Стоит добавить, что резидентство в технопарке позволит предпринимателям и стартаперам расширить или создать бизнес, получить доступ к субсидиям, льготным кредитам и налоговым льготам, использовать наукоемкое оборудование технопарка.Справка:В России на данный момент зарегистрировано 169 технопарков, большая их часть сконцентрирована в центральных регионах. И всего 53 из них имеют отношение к промышленности. Наиболее успешные технопарки созданы для технологичных компаний, выпускающих наукоемкие продукты.Деятельность технопарков в России регламентируется несколькими документами: ГОСТ Р 56425-2015 «Национальный стандарт РФ. Технопарки. Требования» и постановлением правительства РФ № 1863 от 27.12.19 «О промышленных технопарках и управляющих компаниях промышленных технопарков».22 июня 2020 года принято постановление правительства Челябинской области №274-П «Об утверждении дополнительных требований к промышленным технопаркам, управляющим компаниям промышленных технопарков в целях применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за счёт областного бюджета...».Источник: пресс-служба НПО «Электромашина».***АО «НПО «Электромашина» (входит в концерн «Уралвагонзавод») – предприятие по разработке, производству и ремонту электрооборудования, электрических систем и отдельных блоков для оборонной продукции и продукции производственно-технического назначения (продукция для железнодорожной техники, пожарно-техническая продукция и продукция прочего гражданского назначения).