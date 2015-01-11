Чиновники Челябинской области назвали «истеричной» ситуацию с КТ на ковид

Первый замгубернатора Челябинской области Ирина Гехт назвала ситуацию с обследованием на КТ при подозрении на COVID-19 доведенной до истерии – на деле совсем не обязательно при насморке или кашле немедленно требовать прохождения этой процедуры.

«Вы довели общество до истерии. Посмотрите, в соседних регионах нигде нет такого количества постоянно работающих КТ. Не нужно всем проходить это исследование. Эта ситуация искусственно сформирована СМИ. Прекратите нагнетать истерию вокруг этой темы. Не нужно больным с температурой 37,5 сразу нестись на КТ. Из-за этого штурма томографов мы не можем обследовать тяжелобольных», – обратилась Гехт в общении с журналистами.

По словам присутствовавших на встрече представителей Минздрава, первое, что делают в таких ситуациях – это рентген. Сейчас же человек с температурой 37 уже просится на КТ.

«Но без предварительных исследований КТ может сбить дальнейший диагностический алгоритм. Мы многократно проговаривали с терапевтами рентгенологическое исследования. КТ не делается в первые дни, не надо бежать на КТ сразу же, как только поднялась температура», – пояснила первый замминистра здравоохранения Виктория Сахарова.

Сейчас в регионе круглосуточно работают 23 отделения компьютерной томографии. Через них ежедневно проходит около 1 тыс. человек, 20% из них вообще не имеют пневмонию ни в каком виде.

https://dostup1.ru/medicine/Chinovniki-Chelyabinskoy-oblasti-nazvali-isterichnoy-situatsiyu-s-KT-na-kovid_130675.html