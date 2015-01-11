На пятом форуме «Мед» расскажут, как медиаспециалистам работать в меняющемся мире

Уральский форум о новой медиакультуре пройдет в Челябинске 28-29 ноября. В этом году он будет посвящен изменениям в жизни общества, внедрению в работу новых технологий и адаптации профессионалов к глобальным трендам. Участниками станут 150 специалистов, занимающихся созданием цифрового контента и продвижением брендов. Регистрация открыта на сайте форуммёд.рф.Организаторы события считают, что изменения в обществе, политике и экономике влияют на работу каждого медиаспециалиста. Сейчас профессионалу важно уметь адаптироваться к скорости нового мира и делать уникальный и персонализированный контент. Команда «Меда» хочет разобраться вместе с участниками, как быстро схватывать новые веяния и адаптировать их под позиционирование компаний. Для этого специалисты приглашают известных спикеров: руководителей коммуникационных агентств, креативных клипмейкеров, авторов медиапроектов, сообщает Молодежный ресурсный центр. По словам организаторов, не важно, чем именно занимается будущий участник: дизайном, копирайтингом, настройкой рекламы или исследованиями рынка, – знания будут универсальными для каждого профессионала.В результате работы медиаспециалисты не только получат опыт и повысят компетенции, но и смогут выиграть курсы на обучение диджитал-профессиям в российских компаниях, зарекомендовать себя перед потенциальными работодателями с помощью профессионального конкурсаи получить призы за активность на форуме.Подать заявку на участие в офлайн-формате можно до 11 ноября на сайте форуммёд.рф. Событие бесплатное, кандидатам необходимо только заполнить анкету и рассказать организаторам о своем опыте. Это поможет команде «Меда» выбрать самых компетентных и креативных медиаспециалистов.Помимо офлайна, организаторы хотят обеспечить всем желающим и онлайн-просмотр форума. В нем будут доступны записи некоторых лекций образовательной программы. Регистрация на онлайн-участие откроется позже и станет доступна для профессионалов со всей России. Подробности о заявочной кампании, спикерах, программе, конкурсах и другом будут опубликованы в социальных сетях форума VK и Instagram, а также на сайте форуммёд.рф.Напомним, «Мед» в этом году пройдет в пятый раз. Ранее событие было посвящено темам интернет-журналистики и социальных сетей, а в прошлом году в основу программы вошло создание цифрового контента и будущее медиа. Хедлайнерами становились Артур Хачуян, генеральный директор Tazeros Global Systems, Тарас Сычев, главред «Лентача», Татьяна Мингалимова, автор YouTube-канала «Нежный редактор». В 2019 году партнеры форума по итогам работы участников выбрали стажеров в свои компании: Sisters, SMMashing Media, «Решение Маркетинг», медиахолдинг «Первый областной», ГТРК «Южный Урал» и др.Организаторами выступают ГБУ «Молодежный ресурсный центр», региональный проект «Медиасреда», министерство образования и науки Челябинской области при поддержке правительства региона и полномочного представительства Президента России в Уральском федеральном округе.