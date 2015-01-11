Ушёл из жизни старейший главный архитектор Озерска

10 октября 2020 года на 95 году ушел из жизни Болислав Станиславович Томашевич.

Болислав Станиславович родился 28 июля 1926 года в г. Донецке УССР в семье рабочего. Учился в средней школе в городе Ельня до 1941 года. Началась Великая отечественная война. Семья эвакуировалась в Тамбовскую область, откуда в 1943 году Болислав Станиславович был призван в ряды Советской Армии. Воевал.

После окончания Московского технологического института с 1969 года работал в отделе по делам строительства и архитектуры горисполкома сначала заместителем главного архитектора, затем главным архитектором, позже главным художником. 23 года Болислав Станиславович посвятил работе в аппарате горисполкома.

Чуткое, внимательное отношение к запросам горожан, чувство большой ответственности за порученное дело отличали этого замечательного человека. Свои знания, опыт и энергию отдавал улучшению эстетического оформления, улучшению благоустройства и озеленению нашего города. Награжден медалью «За доблестный труд», многочисленными грамотами.

Светлая, добрая память о Болиславе Станиславовиче Томашевиче останется в нашей памяти.

Глава округа Евгений Щербаков и депутатский корпус выражают искренние соболезнования по поводу смерти известного, замечательного человека и патриота родного города Болислава Станиславовича Томашевича.

Прощание с Болиславом Станиславовичем Томашевичем состоится в среду 14 октября в Храме Покрова Пресвятой богородицы с 11 до 12 часов.

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