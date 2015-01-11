Минздрав: 38% заразившихся COVID-19 переносят болезнь в тяжелой форме

В Челябинской области 38% заразившихся коронавирусной инфекцией переносят болезнь в тяжелой форме.

«Около 25% заразившихся переносят заболевание без симптомов, 38% – в тяжелой форме, это, как правило, люди пожилого возраста, а также пациенты с хроническими заболеваниями», – сообщила первый заместитель министра здравоохранения региона Виктория Сахарова.

По словам первого заместителя губернатора Ирины Гехт, ситуация по коронавирусу оценивается как напряженная, но контролируемая. Ежедневно регистрируется около 95 случаев COVID-19. В регионе насчитывается 5,5 тыс. коек для лечения инфицированных, 1 750 коек – для долечивания переболевших. Работают 23 приемно-сортировочных отделения, оснащенных необходимым для диагностики медицинским оборудованием, в том числе компьютерными томографами.

Напомним, по поручению губернатора Алексея Текслера направлено свыше 67 млн рублей на закупку препаратов для амбулаторного лечения заболевших. В ближайшее время южноуральцы, у которых коронавирусная инфекция протекает в легкой форме и которые не нуждаются в госпитализации, будут получать бесплатно противовирусные и антибактериальные препараты.

Кроме того, Ирина Гехт сообщила, что планируется заключение соглашения с агрегатором Яндекс.Такси на доставку пациентов с подозрением на ковид для проведения КТ легких. Предполагается, что 19 машин будут работать в Челябинске и 12 – в Магнитогорске. Расходы на оплату этих услуг взяли на себя благотворительные организации. Эти такси не будут перевозить обычных пассажиров, их задействуют исключительно для разгрузки скорой помощи.

https://dostup1.ru/medicine/Minzdrav-38-zarazivshihsya-COVID-19-perenosyat-bolezn-v-tyazheloy-forme_130691.html