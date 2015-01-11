Льготный заём регионального ФРП поможет магнитогорскому заводу запустить производство и создать новые рабочие места

Источник: https://www.papabankir.ru/tips/oshibki-pri-nakoplenii-deneg/









Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Челябинской области одобрил финансирование проекта ООО «ТД «МАШЗАВОД» «Организация производственной линии по выпуску износостойких элементов для установки в узлы тележки типа 2 грузовых вагонов по проекту модернизации М1698».Директор регионального ФРП Сергей Казаков и замдиректора по стратегическому развитию ООО «ТД «МАШЗАВОД», учредитель предприятия Вадим Куц подписали договор целевого займа на сумму 18 млн 250 тысяч рублей по собственной программе Фонда «Проекты развития». Он будет выдан организации на 58 месяцев под 3% годовых в первые три года пользования займом и 5% годовых в оставшийся срок при предоставлении банковской гарантии ПАО «Сбербанк» и поручительстве Фонда развития предпринимательства Челябинской области «Территория бизнеса».Общий бюджет проекта - 61 млн 537 тысяч рублей, таким образом собственные средства заёмщика составляют в нём 70%.«Накопленные за годы работы компетенции и опыт наших сотрудников позволили принять решение об открытии собственного полного цикла по изготовлению модернизированных запасных частей к железнодорожным грузовым вагонам, включающего механический и литейный цеха. Площадка для размещения производства есть, на ней проведен ремонт, подведены все требуемые коммуникации, заканчивается реконструкция цехов под установку необходимого оборудования. За счет займа ФРП мы планируем закупить его и запустить линию для серийного выпуска мелкого железнодорожного литьяи износостойких элементов, которые используются в составе тележки грузовых вагонов модели 18-100», - рассказывает учредитель ООО «МАШЗАВОД» Вадим Куц.Производство железнодорожных вагонов в России выросло по сравнению с 2015 г. на 257%. В стране действует более 200 вагоноремонтных предприятий. При этом всего 18 организаций имеют право на изготовление комплектующих по проекту М1698. Как следствие, на отечественном рынке ощущается серьёзный дефицит таких запчастей, к тому же при их изготовлении часто применяются устаревшие методы. Машзавод же выбрал одну из самых современных технологий литья - безопочного формования под заливку. Она увеличит выработку готовой продукции, чем обеспечит рост доходов компании. А главное – изготовленные по ней детали будут иметь процент брака менее 5%. При этом у ближайших компаний-конкурентов этот показатель достигает 15-24%.Новая продукция завода будет соответствовать всем требованиям, предъявляемым РЖД к комплектующим железнодорожных вагонов. Такая стратегия в дальнейшем позволит поставлять продукцию не только на отечественные вагоноремонтные заводы, но и на экспорт, например, в Эстонию.Благодаря открытию нового производства в Магнитогорске будет создано 35 рабочих мест, в том числе 17 высокопроизводительных.«Наш Фонд старается предложить предприятиям области такие условия господдержки, при которых они будут активнее инвестировать в развитие или создание новых производств. «МашЗавод» может стать хорошим примером для других компаний, которые тоже хотели бы начать выпуск собственной продукции, но им недостает ресурсов, чтобы сделать первый шаг», – уверен директор регионального ФРП Сергей Казаков.







Источник: ФРП Челябинской области