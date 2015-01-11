Школьники Златоуста посоветуют иностранным туристам, что посетить в родном городе

12 октября дан старт ежегодному конкурсу на лучшее сочинение среди старшеклассников общеобразовательных учреждений Златоустовского городского округа на английском, немецком, французском языках «Златоуст туристический». Главная цель – привлечение внимания подрастающего поколения к теме туризма в городе и повышение мотивации к изучению иностранных языков, сообщает пресс-служба мэрии.Конкурс проходит по следующим номинациям:– дети, обучающиеся в 7-9 классах;– дети, обучающиеся в 10-11 классах.В 2020 году конкурсантам предлагается написать сочинения на три темы:1. Каким я вижу туризм в Златоусте в будущем.2. Письмо иностранному туристу «Что посетить в Златоусте».3. Златоуст глазами туриста.Прием конкурсных работ проводится с 12.10.2020 по 12.11.2020. На бумажном носителе сочинения принимают в офисе МАУ «Центр развития туризма ЗГО» (г. Златоуст, ул. им. П.П. Аносова, д. 202, 2 этаж), в электронном виде – на почтовый ящик ve@zlattur.com.Подведение итогов конкурса пройдет с 13.11.2020 по 20.11.2020. Награждение победителей состоится в декабре 2020 года.Подробнее о конкурсе в положении.Напомним, конкурс сочинений на иностранном языке «Златоуст туристический» проводится с 2018 года. В 2019 году на него поступило более 90 работ.