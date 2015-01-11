Видео-работа из Озерска стала лучшей на конкурсе «Я волонтёр культуры Росатома”

25 сентября были подведены итоги конкурса видео-работ “Я волонтёр культуры Росатома”, который проводился Автономной некоммерческой организацией по реализации проектов в сфере культуры и искусства «Территория культуры» (АНО «Территория культуры») с целью привлечения внимания к волонтерам культуры Росатома, а также выявления творческих идей среди сотрудников учреждений культуры, дополнительного образования и некоммерческих организаций (НКО), а также физических лиц, которым интересна тема волонтёрства в сфере культуры.

Подробнее о конкурсе – здесь http://tercult.ru/konkurs-ja-volonter-kultury-rosatoma/.

Видеоработы оценивались по следующим критериям: оригинальность идеи и текста, законченность сюжетной линии, художественный уровень и качество воплощения, соответствие теме «Волонтеры культуры Росатома».

До рассмотрения конкурсной комиссией были допущены видео-работы 16 авторов из 4 городов: Сарова, Трёхгорного, Озёрска и Новоуральска. Из них члены конкурсной комиссии определили двух победителей, распределив призовые места следующим образом:

1 место: Ковалев Игорь Игоревич, Ресурсный центр добровольчества (Культурно-досуговый центр), г. Озерск.

2 место: Пылаева Елизавета Владимировна, Публичная библиотека, г. Новоуральск.

Источник: http://tercult.ru.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/44623/