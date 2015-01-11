2020-10-14YEKT07:00:00 | Губерния Челябинская область вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» Источник: Минстрой России









Федеральная комиссия подвела итоги Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Награды присуждаются за наиболее продвинутые и технологичные решения, которые можно применить по всей стране. Кременкульское поселение Челябинской области вошло в число победителей и получило 15 миллионов рублей из призового фонда конкурса, сообщает пресс-служба регионального министерства строительства и инфраструктуры.В рамках Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» Минстрой России курирует две номинации – в области внедрения решений «умного города» и всестороннего благоустройства городов.В номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («Умный город»)» было подано 59 заявок от 28 регионов. Согласно условиям конкурса, проекты должны соответствовать стандарту «Умного города», утвержденному Минстроем России. Также в числе требований – способствование решению конкретных острых проблем горожан, масштабируемость, высокая степень технологической готовности проекта.Участники конкурса были разделены на две категории. Первая – это городские округа и городские поселения. В зависимости от призового места победители получат от 30 до 75 миллионов рублей. Вторая категория — сельские поселения. Победителям в этой группе будет присуждено от 10 до 25 миллионов рублей. Общий призовой фонд конкурса составляет один миллиард рублей.Среди сельских поселений первое место заняло Томаровское сельское поселение Белгородской области, второе место – Кременкульское поселение Челябинской области, а третье место – Центральное сельское поселение Тульской области.Челябинская область представила на конкурс проект «Внедрение энергоэффективных технологий при организации наружного (уличного) освещения». Кременкульское сельское поселение заключило энергосервисный контракт с компанией «Ростелеком», в рамках которого произвели замену 1387 устаревших уличных фонарей и смонтировали «умное» освещение.Во всех населенных пунктах сельского поселения установлены новые светильники, проложены отдельные линии, установлены приборы учета и телеметрии. Оборудование настраивается так, что позволяет обеспечить мягкий равномерный свет, фиксирует сбои в работе конкретных светильников, реагирует на внештатные ситуации.Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится ежегодно с 2017 года. Его цель – поощрить и распространить лучшие примеры деятельности органов местного самоуправления по организации управления и решению вопросов местного значения. Источник: Минстрой РоссииФедеральная комиссия подвела итоги Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Награды присуждаются за наиболее продвинутые и технологичные решения, которые можно применить по всей стране. Кременкульское поселение Челябинской области вошло в число победителей и получило 15 миллионов рублей из призового фонда конкурса, сообщает пресс-служба регионального министерства строительства и инфраструктуры.В рамках Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» Минстрой России курирует две номинации – в области внедрения решений «умного города» и всестороннего благоустройства городов.В номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («Умный город»)» было подано 59 заявок от 28 регионов. Согласно условиям конкурса, проекты должны соответствовать стандарту «Умного города», утвержденному Минстроем России. Также в числе требований – способствование решению конкретных острых проблем горожан, масштабируемость, высокая степень технологической готовности проекта.Участники конкурса были разделены на две категории. Первая – это городские округа и городские поселения. В зависимости от призового места победители получат от 30 до 75 миллионов рублей. Вторая категория — сельские поселения. Победителям в этой группе будет присуждено от 10 до 25 миллионов рублей. Общий призовой фонд конкурса составляет один миллиард рублей.Среди сельских поселений первое место заняло Томаровское сельское поселение Белгородской области, второе место – Кременкульское поселение Челябинской области, а третье место – Центральное сельское поселение Тульской области.Челябинская область представила на конкурс проект «Внедрение энергоэффективных технологий при организации наружного (уличного) освещения». Кременкульское сельское поселение заключило энергосервисный контракт с компанией «Ростелеком», в рамках которого произвели замену 1387 устаревших уличных фонарей и смонтировали «умное» освещение.Во всех населенных пунктах сельского поселения установлены новые светильники, проложены отдельные линии, установлены приборы учета и телеметрии. Оборудование настраивается так, что позволяет обеспечить мягкий равномерный свет, фиксирует сбои в работе конкретных светильников, реагирует на внештатные ситуации.Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится ежегодно с 2017 года. Его цель – поощрить и распространить лучшие примеры деятельности органов местного самоуправления по организации управления и решению вопросов местного значения. AzAzA 2020-10-14YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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