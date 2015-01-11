2020-10-14YEKT12:00:00 | Губерния Жители Челябинской области активно покупают жилье в новостройках по льготной ипотеке Источник: АНО «Национальные приоритеты»









Программа льготной ипотеки со ставкой 6,5% годовых действует до 1 ноября 2020 года. И пока обсуждается возможность ее продления, эксперты уже отмечают, что ипотека с господдержкой стала хорошим подспорьем как для южноуральцев, желающих купить квартиру в новостройке на доступных условиях, так и для строителей, которые за счет возросшего спроса смогли увеличить темпы ввода нового жилья. В Челябинской области активно возводят жилые дома. За девять месяцев 2020 года в регионе застройщиками введено в эксплуатацию 124 многоквартирных дома. Еще часть новостроек сдадут до конца года.«Строительство жилья в регионе ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». По показателям, которые у нас есть на сегодняшний день, 995 тысяч кв.м жилья введено в эксплуатацию – это многоквартирные дома и индивидуальное жилищное строительство. Показатель национального проекта – 1,37 миллион кв. м жилья должно быть построено в регионе до конца 2020 года. Рисков мы здесь не видим, показатель по вводу жилья выполним», – рассказал заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Евгений Курилов.Одной из причин, по которой на строительном рынке отмечают активность, эксперты называют программу льготной ипотеки. Она стартовала в апреле 2020 года и оживила строительный сектор в летний период, хотя его традиционно считают низким по сделкам с жильем.«Ипотека с господдержкой существенно повлияла на реализацию квартир в новостройках. Обычно лето для застройщиков – это традиционно тихий сезон продаж. Но летом 2020 года продажи квартир превысили показатели прошлого года. Это отмечают многие застройщики, в целом объем продаж по рынку выше, чем годом ранее», – отметил директор «ЮУ КЖСИ» Владимир Атаманченко.По данным АО «Дом.РФ», в Челябинской области на 14 октября 2020 года уже принято 13 876 заявок от желающих оформить льготную ипотеку. Из них одобрено 9 272 заявки. С начала действия программы (апрель 2020 года) 3 964 южноуральца уже получили ипотеку под 6,5% годовых на сумму 7 миллиардов 76 миллионов 290 тысяч рублей.«Программа льготной ипотеки стала драйвером не только для банковского сектора, но и для рынка недвижимости. Причина здесь, конечно, в том, что она сделала новостройки рекордно доступными для россиян. Таких низких ставок для покупки нового жилья мы никогда не видели. Программа является подспорьем для застройщиков. И позволяет гражданам получить ипотеку по более доступным условиям», – отметил управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях Эдуард Громов.С момента старта программа претерпела небольшие изменения. Так, размер первоначального взноса по льготной ипотеке был снижен с 20 до 15 процентов. Максимальная сумму покупки квартиры составляла три миллиона рублей, сейчас она увеличена до 6 миллионов.«И мы видим, что это тоже способствовало увеличению спроса, так как большее количество новостроек стали подходить под эту программу. Ипотека может оформляться сроком до 30 лет. Если у семьи есть материнский капитал, он может учитываться в качестве первоначального взноса. Условия по льготной ипотеке достаточно привлекательные, и мы понимаем, что она будет продолжать действовать. Есть информация, что Минфин накануне вышел с предложением о продлении этой программы не только до кона 2020 года, но и на весь 2021 год. И если это решение будет принято, то такие доступные условия по ипотеке для граждан могут сохраниться и на весь следующий год», - добавил Эдуард Громов. Важно, что льготная ипотека действует только на покупку квартир в новостройках и только напрямую у застройщика (юрлица). При этом к самим заемщикам требования минимальны – это должны быть совершеннолетние граждане РФ.«Привлекательность этой льготной программы в том, что ей может воспользоваться практически любой желающий, независимо от семейного положения, наличия детей. Поэтому нет единого портрета клиента, покупатели очень разные. В среднем это люди от 30 до 45 лет, не всегда семейные. Программа действует до 1 ноября 2020 года и, несмотря на то, что уже середина октября, времени для ее оформления еще предостаточно. Сейчас есть возможность полного дистанционного обслуживания клиентов, одобрение от банка приходит, как правило, в течение суток. Дальше ему необходимо одобрить жилье, которое он покупает, - сроки рассмотрения также в течение суток», – уточнила начальник отдела жилищного кредитования Челябинского отделения Сбербанка Елена Крикун. Источник: АНО «Национальные приоритеты»Программа льготной ипотеки со ставкой 6,5% годовых действует до 1 ноября 2020 года. И пока обсуждается возможность ее продления, эксперты уже отмечают, что ипотека с господдержкой стала хорошим подспорьем как для южноуральцев, желающих купить квартиру в новостройке на доступных условиях, так и для строителей, которые за счет возросшего спроса смогли увеличить темпы ввода нового жилья. В Челябинской области активно возводят жилые дома. За девять месяцев 2020 года в регионе застройщиками введено в эксплуатацию 124 многоквартирных дома. Еще часть новостроек сдадут до конца года.«Строительство жилья в регионе ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». По показателям, которые у нас есть на сегодняшний день, 995 тысяч кв.м жилья введено в эксплуатацию – это многоквартирные дома и индивидуальное жилищное строительство. Показатель национального проекта – 1,37 миллион кв. м жилья должно быть построено в регионе до конца 2020 года. Рисков мы здесь не видим, показатель по вводу жилья выполним», – рассказал заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области.Одной из причин, по которой на строительном рынке отмечают активность, эксперты называют программу льготной ипотеки. Она стартовала в апреле 2020 года и оживила строительный сектор в летний период, хотя его традиционно считают низким по сделкам с жильем.«Ипотека с господдержкой существенно повлияла на реализацию квартир в новостройках. Обычно лето для застройщиков – это традиционно тихий сезон продаж. Но летом 2020 года продажи квартир превысили показатели прошлого года. Это отмечают многие застройщики, в целом объем продаж по рынку выше, чем годом ранее», – отметил директор «ЮУ КЖСИ».По данным АО «Дом.РФ», в Челябинской области на 14 октября 2020 года уже принято 13 876 заявок от желающих оформить льготную ипотеку. Из них одобрено 9 272 заявки. С начала действия программы (апрель 2020 года) 3 964 южноуральца уже получили ипотеку под 6,5% годовых на сумму 7 миллиардов 76 миллионов 290 тысяч рублей.«Программа льготной ипотеки стала драйвером не только для банковского сектора, но и для рынка недвижимости. Причина здесь, конечно, в том, что она сделала новостройки рекордно доступными для россиян. Таких низких ставок для покупки нового жилья мы никогда не видели. Программа является подспорьем для застройщиков. И позволяет гражданам получить ипотеку по более доступным условиям», – отметил управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях.С момента старта программа претерпела небольшие изменения. Так, размер первоначального взноса по льготной ипотеке был снижен с 20 до 15 процентов. Максимальная сумму покупки квартиры составляла три миллиона рублей, сейчас она увеличена до 6 миллионов.«И мы видим, что это тоже способствовало увеличению спроса, так как большее количество новостроек стали подходить под эту программу. Ипотека может оформляться сроком до 30 лет. Если у семьи есть материнский капитал, он может учитываться в качестве первоначального взноса. Условия по льготной ипотеке достаточно привлекательные, и мы понимаем, что она будет продолжать действовать. Есть информация, что Минфин накануне вышел с предложением о продлении этой программы не только до кона 2020 года, но и на весь 2021 год. И если это решение будет принято, то такие доступные условия по ипотеке для граждан могут сохраниться и на весь следующий год», - добавилВажно, что льготная ипотека действует только на покупку квартир в новостройках и только напрямую у застройщика (юрлица). При этом к самим заемщикам требования минимальны – это должны быть совершеннолетние граждане РФ.«Привлекательность этой льготной программы в том, что ей может воспользоваться практически любой желающий, независимо от семейного положения, наличия детей. Поэтому нет единого портрета клиента, покупатели очень разные. В среднем это люди от 30 до 45 лет, не всегда семейные. Программа действует до 1 ноября 2020 года и, несмотря на то, что уже середина октября, времени для ее оформления еще предостаточно. Сейчас есть возможность полного дистанционного обслуживания клиентов, одобрение от банка приходит, как правило, в течение суток. Дальше ему необходимо одобрить жилье, которое он покупает, - сроки рассмотрения также в течение суток», – уточнила начальник отдела жилищного кредитования Челябинского отделения Сбербанка AzAzA 2020-10-14YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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