В Совете Федерации обсудили необходимость использования цифровых технологий для обеспечения доступности правосудия

Источник: http://council.gov.ru









Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова приняла участие в круглом столе, посвященном вопросам использования цифровых технологий удаленного доступа при отправлении правосудия, в Совете Федерации.Мероприятие организовал Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству, пригласив на встречу представителей Федеральной палаты адвокатов РФ, МВД РФ, региональных органов государственной власти, профильных вузов, экспертного сообщества.Участники круглого стола обсудили положительные стороны предлагаемых изменений в судебном производстве. В частности, в судебном заседании можно будет принять участие онлайн не только в период неблагополучной эпидемиологической обстановки, но и маломобильным гражданам, а также гражданам, находящимся на момент суда в другом городе. Среди механизмов идентификации личности участников суда предлагается использовать подтверждение через Единый портал государственных услуг, а для ознакомления с материалами процесса - веб-конференцию.По итогам дискуссии Совет Федерации планирует поддержать законодательные инициативы по вносимым изменениям в Уголовный процессуальный, Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы и Кодекс об административном судопроизводстве, позволяющие легитимно использовать цифровые технологии. Субъектом законотворческой инициативы выступит Министерство юстиции РФ.«Возможность удаленного доступа к судам, участия в судебных процессах через подключение к системе видеоконференц-связи в режиме реального времени – это не только вызов времени, когда мы боремся с пандемией коронавируса. Это давно назревшая проблема и для лиц с инвалидностью, и для людей, находящихся в заключении не по месту нахождения суда. Тотальная цифровизация диктует и новые возможности для обеспечения права граждан на правосудие», - прокомментировала итоги круглого стола сенатор Маргарита Павлова.







Источник: http://council.gov.ru