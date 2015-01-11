Полицейские предостерегают южноуральцев от мошенничества

В целях профилактики мошенничества ГУ МВД России по Челябинской области разработало для населения памятки, в которых наглядно представлены схемы дистанционного хищения денег, используемые аферистами.В информационном материале отражены основные схемы обмана — звонок от сотрудника банка о подозрительных операциях; сообщение о пострадавшем родственнике или близком человеке, за которого нужно заплатить залог или помочь материально; покупка товаров на незнакомых сайтах; оформление кредита или поиск работы за дополнительную плату и многое другое.Полицейские напоминают правила, как не стать жертвой обмана. Не откликайтесь на подобные предложения неизвестных, не сообщайте никому данные банковской карты и поступившие в смс-сообщениях пароли, не отправляйте никому трехзначный код на оборотной стороне банковской карты. Прерывайте телефонный разговор с незнакомцами, а в случае необходимости — звоните на номер горячей линии своего банка, указанный на оборотной стороне карточки. Помните: сотрудники кредитных организаций никогда не спрашивают персональные данные и не предлагают перевести денежные средства на сторонние счета! Если вам поступил такой звонок, вы общаетесь с мошенником. Злоумышленники обращаются к гражданам по имени и отчеству, тем самым вызывая доверие. Но если вы попросите назвать свою фамилию, они вряд ли смогут это сделать. Кроме того, не доверяйте звонкам якобы представителей правоохранительных органов – это обман. Данная схема мошенничества является одной из самых распространенных и, к сожалению, действующей — граждане становятся жертвами злоумышленников.Особо внимательными нужно быть людям преклонного возраста, которые чаще всего становятся жертвами мошеннических действий. Важно: если домой приходят гадалки, экстрасенсы, не открывайте им дверь, если приходят соцработники, попросите их предъявить документы. Не посещайте непроверенные сайты, не переходите по незнакомым интернет-ссылкам.Помните, что сохранность ваших сбережений зависит в том числе и от принятых вами решений. О случаях мошенничества сообщения принимаются по круглосуточным телефонам: 02 или 102. Подробно о том, как не стать жертвой мошенников и видах мошенничества, можно узнать из памятки, размещенной на сайте Главного управления МВД России по Челябинской области https://74.мвд.рф/профилактика-мошенничества .