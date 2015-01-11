В соцопросе на тему «Национальные проекты в Челябинской области» приняли участие более 33 тысяч жителей региона

Источник: нацпроекты74.рф









В соцопросе на тему «Национальные проекты в Челябинской области» приняли участие свыше 33 тысяч жителей региона. Опрос проходил на сайте нацпроекты74.рф с 1 по 30 сентября, сообщает Управление проектной деятельности Правительства Челябинской области.60% респондентов ответили, что знают или слышали о нацпроектах. Участники исследования отметили, что реализация федеральных программ в регионе является важной и актуальной темой, а основную информацию о ходе нацпроектов респонденты получают из социальных сетей и интернет-СМИ.Также участникам опроса предлагалось ответить, о реализации каких проектов в Челябинской области они слышали и знают. Наиболее популярными и актуальными у жителей региона стали социально-значимые нацпроекты «Демография», «Образование», «Здравоохранение» и «Экология» (по 12% каждый). Менее узнаваемыми оказались нацпроекты «Производительность труда и поддержка занятости» (7%), «Поддержка малого и среднего предпринимательства» (6%) и «Международная кооперация и экспорт» (2%).Напомним, что в августе по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера был открыт специализированный сайт нацпроекты74.рф . На одном веб-ресурсе публикуется информация обо всех реализуемых на Южном Урале национальных проектах.Нацпроекты74.рф состоит из 12 разделов, каждый из которых посвящен отдельному национальному проекту. По всем нацпроектам подготовлена справочная информация, подведены краткие итоги 2019 года, а также обозначены цели на 2020 год. Иллюстрируют сайт видеопрезентации и инфографика. Для южноуральцев с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена версия для слабовидящих.







