Стартовала Всероссийская акция «Неделя ГТО»

Экс-директора ООО «Порфирит» (ЗАТО Озерск, Челябинская область) признали виновным в сокрытии средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов, – руководитель горнодобывающего предприятия утаил 9,6 млн рублей
В Озерске директор крупной компании скрыл от налогов ₽9,6 млн рублей Подробнее
Для черно-белых это второе подряд поражение. Встреча на арене «Трактор» в Челябинске завершилась 9 декабря со счетом 5:2. Победа осталась за командой Хельсинки. Первую шайбу финны забросили на 12-й минуте встречи. Подробнее
Сегодня первый заместитель губернатора Ирина Гехт провела традиционную пресс-конференцию, посвященную эпидемической ситуации в регионе. По словам Ирины Гехт, в регионе поставили прививку от ковид-19 уже порядка 700 человек, среди них медработники, социальные педагоги, полицейские и волонтеры. По данным первого заместителя губернатора, регион подошел к отметке в 30 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. При этом коэффициент распространения составляет 0,99%, за прошедшие сутки диагноз «ковид-19» поставлен 298 южноуральцам.Охват тестированием составил 242 теста на 100 тысяч человек (в рамках рекомендаций Роспотребнадзора). В регионе насчитывается 7 тыс. 190 коек для инфицированных, резерв коечного фонда в области составляет 22,6%.Ирина Гехт отметила, что продолжает сохраняться тенденция по снижению числа госпитализаций заразившихся коронавирусом. Кроме того, уменьшилось число вызовов скорой помощи: по области за сутки было 2 396 выездов (во время пика было более 4 тысяч вызовов в сутки), по Челябинску - 1 058. Лекарственные препараты сегодня получают 20 340 пациентов за счет средств областного бюджета и 2 095 – за счет федерального.«Выросло и число телемедицинских консультаций – их уже проведено 158. Но это только начало процесса», - отметила первый замгубернатора.Ранее сообщалось о старте вакцинации от коронавируса. На сегодня уже 700 человек привиты, в большинстве случаев это медработники, педагоги, соцработники, волонтеры и полицейские.«В ближайшее время поступит еще одна партия вакцины – 2 тыс. доз, она будет направлена в медорганизации (их 69 по области) для проведения вакцинации. 1 тыс. доз была распределена на 9 медорганизаций (Челябинск, Магнитогорск, Сатка, Миасс), а вскоре мы охватим и остальные медицинские учреждения региона. По мере наработки вакцины, надеемся, она будет поставляться в регион», - добавила Ирина Гехт.При этом прививочная кампания от гриппа и ОРВИ уже завершается, на данный момент охват составляет 89% от плана. Подробнее
Министерство спорта РФ и Дирекция спортивных и социальных проектов запустили Всероссийскую акцию «Неделя ГТО», в рамках которой каждый желающий может бросить себе вызов, выполнить норматив ГТО и стать мастером того или иного упражнения.Акция нацелена рассказать о строящихся в регионах России площадках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, где каждый желающий сможет заниматься спортом, сделав его нормой и частью своей повседневной жизни. Данная акция – ещё одна возможность информировать жителей страны о выполнении нормативов ГТО и напомнить о пользе физической активности.«Основной целью комплекса ГТО является популяризация здорового образа жизни и увеличение числа граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. Это напрямую влияет на продолжительность и качество жизни россиян, – отметил министр спорта РФ Олег Матыцин. – Ведение активного образа жизни – важный шаг на пути к успеху любого человека. В России нормативы ГТО выполняют уже более восьми миллионов человек, и мы надеемся, что с каждым годом их число будет только расти. Уверен, «Неделя ГТО» поможет привлечь к физической культуре и спорту ещё большее количество россиян».В рамках акции «Неделя ГТО» каждый желающий может выполнить нормативы ГТО и стать мастером того или иного упражнения. Любителям спорта нужно опубликовать видео и фото в социальных сетях с хештегом #неделяГТО.Специально для мастеров упражнений разработаны карточки, которые можно размещать на своей странице и делиться историями успеха выполнения испытаний комплекса ГТО, отправлять друзьям.Пять самых активных участников получат подарки с символикой федерального проекта «Спорт – норма жизни». Найти и скачать карточки можно в специальной галерее на официальном портале проекта «Спорт - норма жизни» или в социальных сетях национальных проектов России.В период акции «Неделя ГТО» в социальных сетях нацпроектов России ежедневно будут публиковаться мини-интервью с послами ГТО. Своими спортивными секретами поделятся Светлана Журова, Светлана Болдыкова, Ирек Зиннуров, Андрей Ким, Даци Дациев и Андрей Сироткин.