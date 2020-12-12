2020-12-08YEKT14:00:00 | Губерния В Челябинске завершился IX Съезд национально-культурных объединений Южного Урала Источник: Общественная палата Челябинской области









Съезд национально-культурных объединений Южного Урала в девятый раз прошел в Челябинске. Традиционный форум собрал представителей органов исполнительной власти регионов России и Республики Казахстан, руководителей и активистов национально-культурных, казачьих и религиозных объединений Южного Урала и членов Общественной палаты Челябинской области.«Впервые за всю историю Съезд национально-культурных объединений Южного Урала прошел в онлайн-формате. Такие меры были приняты из-за сложной эпидемиологической ситуации, - рассказал руководитель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко. - Но благодаря онлайн-трансляции, организованной в социальных сетях, зрителями смогли стать все желающие. В рамках Съезда было много интересных секций. Среди них - «Молодежные отделения как фактор устойчивого развития некоммерческих организаций Челябинской области», «Вклад некоммерческих организаций в развитие народной дипломатии», «Медиаинформационные аспекты деятельности некоммерческих организаций Челябинской области и реализации национальной политики» и другие. Хочу отметить, как и в предыдущие годы, Съезд объединил внушительный пул экспертов, которые активно принимают участие в мероприятии», Советник председателя Общественной палаты Челябинской области, заведующая Центром межкультурных коммуникаций Челябинской областной универсальной научной библиотеки Эльвина Ягнакова выступила с докладом на секции «Вклад некоммерческих организаций в развитие народной дипломатии».«Впервые в программу Съезда включена отдельная секция, посвященная вкладу некоммерческих организаций в развитие народной дипломатии, что имеет высокую актуальность, особенно в новых реалиях, поскольку эта сфера связана с общественными коммуникациями, и в условиях пандемии было просто необходимо пересмотреть форматы взаимодействия между регионами. Хотелось бы отметить, что в рамках секции «Вклад некоммерческих организаций в развитие народной дипломатии» участие приняли эксперты из России и Республики Казахстан», - рассказала Эльвина Ягнакова.Член Общественной палаты региона, заместитель председателя Совета Ассамблеи народов Челябинской области, директор муниципального казенного учреждения «Центр народного единства» Сергей Бредихин стал модератором в третьей секции Съезда на тему «Медиаинформационные аспекты деятельности некоммерческих организаций Челябинской области».«Я думаю, нет смысла долго говорить о том, насколько эта тема актуальна. Сегодня мы стремительно ворвались в информационную эпоху, и даже те, кто не был к этому готов, сегодня вынужден осваивать информационные технологии. Конечно, информационные технологии имеют разные аспекты, и здесь таятся не только огромные возможности для реализации национальной политики, но и определенные угрозы. В рамках работы секции мы обсудили возможности, которые существуют у национальных объединений и НКО в области реализации национальной политики с применением современных медиаинформационных технологий и угрозы, которую несут за собой эти технологии при неправильном их применении», - уточнил Сергей Бредихин.Он отметил, что в работе секции приняли участие эксперты из разных регионов России.Также в Съезде национально-культурных объединений Южного Урала приняла участие заместитель председателя комиссии ОП по социальной политике и вопросам здравоохранения, президент АНО «Союз родителей» Оксана Кирюшина. Она рассказала об успешной практике объединения ресурсов и усилий общества и государства.Напомним, посмотреть записи мероприятия можно в официальной группе Общественной палаты Челябинской области в социальной сети вконтакте: https://vk.com/civilsocietychelyabinsk. AzAzA 2020-12-08YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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