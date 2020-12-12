Более 1600 южноуральцев получили сертификаты после участия в акции «Диктант по информационной безопасности»

Экс-директора ООО «Порфирит» (ЗАТО Озерск, Челябинская область) признали виновным в сокрытии средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов, – руководитель горнодобывающего предприятия утаил 9,6 млн рублей
В Озерске директор крупной компании скрыл от налогов ₽9,6 млн рублей Подробнее
Для черно-белых это второе подряд поражение. Встреча на арене «Трактор» в Челябинске завершилась 9 декабря со счетом 5:2. Победа осталась за командой Хельсинки. Первую шайбу финны забросили на 12-й минуте встречи. Подробнее
Сегодня первый заместитель губернатора Ирина Гехт провела традиционную пресс-конференцию, посвященную эпидемической ситуации в регионе. По словам Ирины Гехт, в регионе поставили прививку от ковид-19 уже порядка 700 человек, среди них медработники, социальные педагоги, полицейские и волонтеры. По данным первого заместителя губернатора, регион подошел к отметке в 30 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. При этом коэффициент распространения составляет 0,99%, за прошедшие сутки диагноз «ковид-19» поставлен 298 южноуральцам.Охват тестированием составил 242 теста на 100 тысяч человек (в рамках рекомендаций Роспотребнадзора). В регионе насчитывается 7 тыс. 190 коек для инфицированных, резерв коечного фонда в области составляет 22,6%.Ирина Гехт отметила, что продолжает сохраняться тенденция по снижению числа госпитализаций заразившихся коронавирусом. Кроме того, уменьшилось число вызовов скорой помощи: по области за сутки было 2 396 выездов (во время пика было более 4 тысяч вызовов в сутки), по Челябинску - 1 058. Лекарственные препараты сегодня получают 20 340 пациентов за счет средств областного бюджета и 2 095 – за счет федерального.«Выросло и число телемедицинских консультаций – их уже проведено 158. Но это только начало процесса», - отметила первый замгубернатора.Ранее сообщалось о старте вакцинации от коронавируса. На сегодня уже 700 человек привиты, в большинстве случаев это медработники, педагоги, соцработники, волонтеры и полицейские.«В ближайшее время поступит еще одна партия вакцины – 2 тыс. доз, она будет направлена в медорганизации (их 69 по области) для проведения вакцинации. 1 тыс. доз была распределена на 9 медорганизаций (Челябинск, Магнитогорск, Сатка, Миасс), а вскоре мы охватим и остальные медицинские учреждения региона. По мере наработки вакцины, надеемся, она будет поставляться в регион», - добавила Ирина Гехт.При этом прививочная кампания от гриппа и ОРВИ уже завершается, на данный момент охват составляет 89% от плана. Подробнее
Акция проводится на Южном Урале второй год подряд. Любой желающий до 25 декабря может проверить свои знания в сфере кибербезопасности и получить именной сертификат с указанием набранного количества баллов.Диктант по информационной безопасности стартовал 30 ноября, в Международный день защиты информации. В министерстве информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области подчеркивают: диктант проводится второй год подряд, но тема не теряет своей актуальности. По словам начальника управления информационной безопасности ведомства Елены Лукашиной, в третьем квартале 2020 года количество кибератак выросло на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.«Интерес южноуральцев к акции вырос в сравнении с прошлым годом более чем в три раза – с 500 до более чем 1600 участников. И это только за первую неделю мероприятия. Уровень цифровой грамотности, как показывают текущие результаты прохождения онлайн-теста южноуральцами, также вырос с 76 до 80 баллов. Проверить свои знания в сфере защиты информации может любой житель Челябинской области до 25 декабря на сайте иб-диктант.рф. Каждый участник получает именной сертификат с указанием количества набранных баллов», - рассказала Елена Лукашина.По данным регионального ИТ-ведомства, сайт акции с момента запуска уже посетили около 3,8 тыс. человек. В основном это лица в возрасте от 18 до 44 лет. Однако есть и те, кому за 55. Таких около двухсот человек. Наибольший интерес к мероприятию проявили женщины – 65% от числа всех посетителей.Помимо возможности проверить свои знания, на сайте иб-диктант.рф можно посмотреть обучающие материалы, например, о безопасности мобильных приложений, методах социальной инженерии, используемых кибермошенниками, а также других угрозах, о которых важно знать всем пользователям сети Интернет.Организаторами акции «Диктант по информационной безопасности» являются министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области, АНО «Центр развития цифровых технологий Челябинской области», «Точка Кипения».Напомним, одной из ключевых задач национальной программы «Цифровая экономика» является обеспечение информационной безопасности и увеличение числа специалистов в этой сфере.