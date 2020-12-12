Челябинцы могут поставить бесплатную прививку от гриппа в городских поликлиниках

Экс-директора ООО «Порфирит» (ЗАТО Озерск, Челябинская область) признали виновным в сокрытии средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов, – руководитель горнодобывающего предприятия утаил 9,6 млн рублей
В Озерске директор крупной компании скрыл от налогов ₽9,6 млн рублей Подробнее
Для черно-белых это второе подряд поражение. Встреча на арене «Трактор» в Челябинске завершилась 9 декабря со счетом 5:2. Победа осталась за командой Хельсинки. Первую шайбу финны забросили на 12-й минуте встречи. Подробнее
Сегодня первый заместитель губернатора Ирина Гехт провела традиционную пресс-конференцию, посвященную эпидемической ситуации в регионе. По словам Ирины Гехт, в регионе поставили прививку от ковид-19 уже порядка 700 человек, среди них медработники, социальные педагоги, полицейские и волонтеры. По данным первого заместителя губернатора, регион подошел к отметке в 30 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. При этом коэффициент распространения составляет 0,99%, за прошедшие сутки диагноз «ковид-19» поставлен 298 южноуральцам.Охват тестированием составил 242 теста на 100 тысяч человек (в рамках рекомендаций Роспотребнадзора). В регионе насчитывается 7 тыс. 190 коек для инфицированных, резерв коечного фонда в области составляет 22,6%.Ирина Гехт отметила, что продолжает сохраняться тенденция по снижению числа госпитализаций заразившихся коронавирусом. Кроме того, уменьшилось число вызовов скорой помощи: по области за сутки было 2 396 выездов (во время пика было более 4 тысяч вызовов в сутки), по Челябинску - 1 058. Лекарственные препараты сегодня получают 20 340 пациентов за счет средств областного бюджета и 2 095 – за счет федерального.«Выросло и число телемедицинских консультаций – их уже проведено 158. Но это только начало процесса», - отметила первый замгубернатора.Ранее сообщалось о старте вакцинации от коронавируса. На сегодня уже 700 человек привиты, в большинстве случаев это медработники, педагоги, соцработники, волонтеры и полицейские.«В ближайшее время поступит еще одна партия вакцины – 2 тыс. доз, она будет направлена в медорганизации (их 69 по области) для проведения вакцинации. 1 тыс. доз была распределена на 9 медорганизаций (Челябинск, Магнитогорск, Сатка, Миасс), а вскоре мы охватим и остальные медицинские учреждения региона. По мере наработки вакцины, надеемся, она будет поставляться в регион», - добавила Ирина Гехт.При этом прививочная кампания от гриппа и ОРВИ уже завершается, на данный момент охват составляет 89% от плана. Подробнее
В Челябинской области завершается кампания по вакцинации населения от гриппа. Успеть поставить прививку можно в прививочных кабинетах практически во всех поликлиниках, минуя регистратуру, до 15 декабря.К вакцинации приглашаются челябинцы, у которых отсутствуют признаки вирусных инфекций и нет обострения хронических заболеваний.По словам специалистов Центра общественного здоровья и медицинской профилактики города Челябинска, если сделать прививку сейчас, то организм успеет сформировать иммунитет к заболеванию, так как вспышки вируса гриппа в регионе еще не зафиксировано.Обратиться за вакцинацией можно не только в свою поликлинику по месту жительства, но и в любую, указанную в инфографике, с паспортом и полисом.Статистика говорит, что эффективность вакцинации от гриппа находится в пределах 80-90% для любой возрастной группы, поэтому ее желательно проводить практически для всех. Но есть группы, которым прививка нужна больше других:
женщины, планирующие беременность на период обострения заболеваний, — с начала ноября по конец марта;
дети возрастом от полугода до 2 лет, студенты;
взрослые старше 50 лет;
взрослые и дети старше полугода с хроническими заболеваниями — диабетом, почечной недостаточностью, болезнями сердца и легких, с ослабленным иммунитетом и др.;
медицинские работники, работники образовательных организаций, учреждений социальной сферы.
Напомним,при развитии заболевания, вызванного вирусами гриппа, высока вероятность возникновения тяжелых осложнений. Самым эффективным способом профилактики гриппа является вакцинация. Иммунный ответ формируется через 2-3 недели.Узнать новости о бесплатной вакцинации населения, адреса и расписание будущих мероприятий можно в сообществе Центра общественного здоровья и медицинской профилактики города Челябинска.По материалам пресс-службы Центра общественного здоровья и медицинской профилактики г. Челябинска.