В Публичной библиотеке представят книгу об известных уральских ученых-ядерщиках

Новая книга «Во главе науки ядерного центра на Урале» рассказывает о работе академиков и выдающихся ученых-ядерщиков. Презентация издания состоится 11 декабря.Серия «Выдающиеся ученые Урала» посвящена 300-летию Российской академии наук, 75-летию атомной отрасли и 65-летию Российского федерального ядерного центра – Научно-исследовательский институт технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ).Уральский ядерный центр прославился как кузница научных и руководящих кадров атомной отрасли. Среди них особое место занимают выдающиеся ученые с мировым именем: Кирилл Иванович Щёлкин, Евгений Иванович Забабахин и Евгений Николаевич Аврорин. Свои силы и талант они посвятили созданию отечественного ядерного и термоядерного оружия.Можно не сомневаться, что третий том серии «Выдающиеся ученые Урала» будет интересен широкому кругу читателей, желающих узнать больше о жизненном пути ученых-ядерщиков – людей многогранных увлечений, вынужденных трудиться в режиме высочайшей секретности. И, безусловно, книга «Во главе науки ядерного центра на Урале» будет полезна специалистам, изучающим историю советского периода и развитие науки.Над проектом трудился серьезный авторский коллектив: советник научного руководителя (РФЯЦ-ВНИИТФ), доктор физико-математических наук Борис Водолага, помощник директора (РФЯЦ-ВНИИТФ), доктор технических наук Николай Волошин, старший научный сотрудник Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук, кандидат исторических наук Виктор Кузнецов.Отметим, что выход изданий серии «Выдающиеся ученые Урала» осуществляется благодаря патронату Полномочного представителя Президента в Уральском федеральном округе, при финансовой поддержке Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и под научным руководством Уральского отделения Российской академии наук.