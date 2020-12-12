На Южном Урале за год заменили шесть неэффективных котельных на новые источники теплоснабжения

Экс-директора ООО «Порфирит» (ЗАТО Озерск, Челябинская область) признали виновным в сокрытии средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов, – руководитель горнодобывающего предприятия утаил 9,6 млн рублей
В Озерске директор крупной компании скрыл от налогов ₽9,6 млн рублей Подробнее
Для черно-белых это второе подряд поражение. Встреча на арене «Трактор» в Челябинске завершилась 9 декабря со счетом 5:2. Победа осталась за командой Хельсинки. Первую шайбу финны забросили на 12-й минуте встречи. Подробнее
Сегодня первый заместитель губернатора Ирина Гехт провела традиционную пресс-конференцию, посвященную эпидемической ситуации в регионе. По словам Ирины Гехт, в регионе поставили прививку от ковид-19 уже порядка 700 человек, среди них медработники, социальные педагоги, полицейские и волонтеры. По данным первого заместителя губернатора, регион подошел к отметке в 30 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. При этом коэффициент распространения составляет 0,99%, за прошедшие сутки диагноз «ковид-19» поставлен 298 южноуральцам.Охват тестированием составил 242 теста на 100 тысяч человек (в рамках рекомендаций Роспотребнадзора). В регионе насчитывается 7 тыс. 190 коек для инфицированных, резерв коечного фонда в области составляет 22,6%.Ирина Гехт отметила, что продолжает сохраняться тенденция по снижению числа госпитализаций заразившихся коронавирусом. Кроме того, уменьшилось число вызовов скорой помощи: по области за сутки было 2 396 выездов (во время пика было более 4 тысяч вызовов в сутки), по Челябинску - 1 058. Лекарственные препараты сегодня получают 20 340 пациентов за счет средств областного бюджета и 2 095 – за счет федерального.«Выросло и число телемедицинских консультаций – их уже проведено 158. Но это только начало процесса», - отметила первый замгубернатора.Ранее сообщалось о старте вакцинации от коронавируса. На сегодня уже 700 человек привиты, в большинстве случаев это медработники, педагоги, соцработники, волонтеры и полицейские.«В ближайшее время поступит еще одна партия вакцины – 2 тыс. доз, она будет направлена в медорганизации (их 69 по области) для проведения вакцинации. 1 тыс. доз была распределена на 9 медорганизаций (Челябинск, Магнитогорск, Сатка, Миасс), а вскоре мы охватим и остальные медицинские учреждения региона. По мере наработки вакцины, надеемся, она будет поставляться в регион», - добавила Ирина Гехт.При этом прививочная кампания от гриппа и ОРВИ уже завершается, на данный момент охват составляет 89% от плана. Подробнее
В муниципальных образованиях Челябинской области ежегодно проводится модернизация систем теплоснабжения с привлечением инвестиций. По итогам 2020 года в регионе удалось заменить шесть неэффективных котельных. Всего за последние девять лет на Южном Урале заменили 199 котельных, сообщает минстрой.Ежегодная замена неэффективных котельных в регионе позволяет повысить качество услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения для жителей домов и объектов социальной сферы. На сегодняшний день в перечень включено 47 неэффективных котельных (из 835) Челябинской области. Убытки по ним составляют более 160 млн руб. в год. Чтобы их заменить, необходимо привлечь инвестиции в размере около 1,5 млрд руб.В регионе ведется постоянная работа по модернизации неэффективных источников тепла. Так, в первом квартале 2020 года завершили строительство новых котельных взамен неэффективных в Агаповском районе (в п. Просторном заработала газовая котельная вместо убыточной угольной), в Карталинском районе (в Карталах по ул. Железнодорожной запущена газовая котельная для теплоснабжения двух многоквартирных домов в связи с отказом от теплоснабжения ФГКУ Комбинат «Скала» Росрезерва).С новыми котельными начали отопительный сезон 2020-2021 года в Красноармейском районе (газовая котельная мощностью 1,2 МВт в с. Русская Теча), поселке Станционном Троицкого городского округа (ОАО «РЖД» построена газовая котельная мощностью 21 МВт вместо мазутной). Для теплоснабжения старой части города Сатки концессионером построена новая газовая котельная мощностью 18 МВт. В стадии завершения работы по строительству котельной мощностью 2,79 МВт взамен убыточной в поселке Нижний Уфалей Верхнеуфалейского городского округа (ведутся пуско-наладочные работы).«С учетом этих шести котельных всего с 2011 по 2020 годы в регионе реконструировано и заменено 199 неэффективных котельных. Впервые в сфере ЖКХ реализован инвестиционный проект по замене четырех неэффективных котельных объектами когенерации. Общий объем инвестиций в коммунальную энергетику области превысил 4,8 млрд рублей», - сообщил первый замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин.
Источник: Пресс-служба минстроя Челябинской области