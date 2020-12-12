Фестиваль «Герои большой страны» расширяет свою программу

Оргкомитет первого Российского фестиваля кино и интернет-контента «Герои большой страны» принял решение расширить фестивальную программу онлайн-активностями. Офлайн-мероприятия и церемонию награждения победителей планируется провести в марте 2021 года, прием проектов продлен до 1 февраля 2021 года. Сформировать в обществе образ современного героя, заложить основу для воспитания юного поколения россиян – главные задачи фестиваля. В конкурс по номинациям «Герои в погонах», «Герои труда. Для страны и близких», «Герои вооруженных сил», «Стальной характер» и «Герои России. Бессмертно» уже заявлено 41 игровых, 166 документальных фильмов и 65 интернет-проектов. На сценарный конкурс «Богатыри» поступил 31 проект. Среди участников, подавших заявки, - киноконцерн «Мосфильм, Первый канал, телеканал «Роосия-1», киностудия «КИТ» и другие российские компании.Также в День Героев Отечества, 9 декабря, фестиваль открывает онлайн-доступ для учебных учреждений к Уроку о мужестве и подвиге для школьников 5-11-х классов.Урок мужества и подвига.