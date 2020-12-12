Мининформ Челябинской области приглашает на Онлайн-день открытых дверей

Министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области 10 декабря проведет в онлайн-формате День открытых дверей. Мероприятие пройдет на площадке «Точки кипения-Челябинск». Любой желающий сможет присоединиться к трансляции, чтобы узнать о работе министерства и его подведомственных учреждений, реализуемых проектах, возможностях трудоустройства и прохождения практики.Министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области, а также подведомственные учреждения - Челябинский региональный центр навигационно-информационных технологий, Центр информационно-технического обслуживания, Центр развития цифровых технологий - приглашают жителей Челябинской области принять участие в мероприятии «Онлайн-день открытых дверей мининформа Челябинской области». Онлайн-встреча пройдет 10 декабря, с 13:00 до 14:00, на площадке «Точки кипения-Челябинск».В программе мероприятия:· приветственное слово заместителя министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Екатерины Давыдовой;· презентация направлений работы Челябинского регионального центра навигационно-информационных технологий директором учреждения Ильей Филатовым;· презентация текущих IT-проектов заместителем директора Челябинского регионального центра навигационно-информационных технологий Михаилом Пичиком;· презентация направлений работы Центра информационно-технического обслуживания директором учреждения Леонидом Мальчером;· презентация направления технической поддержки и центров обработки данных заместителем директора Центра информационно-технического обслуживания Виталием Вагнером;· презентация проектов Центра развития цифровых технологий генеральным директором учреждения Дмитрием Козленковым.Участники онлайн-встречи участники узнают о текущих проектах, реализуемых мининформом и подведомственными учреждениями, получат информацию о возможностях трудоустройства и прохождения практики. В процессе знакомства с командой госсвязистов можно будет задать свои вопросы.Присоединиться к «Онлайн-дню открытых дверей мининформа Челябинской области» можно по ссылке https://leader-id.ru/event/82364/.