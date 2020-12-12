Почти 87% южноуральцев поддержали сохранение нештрафуемого порога 20 км/ч

Почти 87% водителей из Челябинской области высказалось за сохранение нештрафуемого порога в 20 км/час – соответствующий опрос провел портал drom.ru.

Во всероссийском опросе приняли участие 24,5 тысяч автолюбителей из 45 регионов страны. По его результатам 87% респондентов из Челябинской области ответили положительно. Вариант «Однозначно да» выбрали 74,1% южноуральцев, а «Скорее да» – 13%. За снижение порога выступили в общей сложности 12,8% опрошенных, из них «Однозначно нет» сказали 6,8%, «Скорее нет» – 6%.+

«В среднем по стране голоса распределились аналогично. Интересно, что в разрез с мнением подавляющего большинства россиян выступила четверть опрошенных водителей из Москвы. В столице в три раза больше голосов – 24,2% у варианта «Однозначно нет». Вторую строчку среди регионов России по популярности этого ответа поделили Санкт-Петербург с Ульяновской областью. Здесь он набрал 17% голосов», – сообщили в пресс-службе портала.

«Так бы зарплату давали. Идешь 30 получать, а можно 49. По факту, сейчас все ездят с максимально разрешенным превышением из-за чего знаки 40 и 60 полностью теряют свой смысл. Математике не место на дороге», – считает один из участников опроса.

Напомним, глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что ведомство против снижения нештрафуемого порога. При этом заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов выступает за снижение до 10 км/ч в городах.

https://dostup1.ru/society/Pochti-87-yuzhnouraltsev-podderzhali-sohranenie-neshtrafuemogo-poroga-20-kmch_132401.html