На Южном Урале пройдет онлайн-фестиваль для молодежи

Южноуральскую молодежь приглашают на «Молфест – 2020». С 14 по 16 декабря на молфест74.рф будут идти прямые эфиры на темы любви, самореализации, семьи и финансов. Для участия в фестивале достаточно пройти регистрацию, сообщает Молодежный ресурсный центр.Трансляции пройдут параллельно на трех площадках. Комнаты с прямыми эфирами будут разделены по возрастам и интересам участников:
«Что нужно успеть до 18» для школьников от 14 до 17 лет;
«Привет, я съехал от родителей» для студентов от 18 до 24 лет;
«Все еще молодежь» для молодых людей от 25 до 30 лет.
При этом каждый зритель сможет свободно переключаться с одной площадки на другую. Вместе с молодежью 14 спикеров обсудят, как можно тратить карманные деньги, что такое креативное мышление, каково быть фрилансером и как сохранить баланс между личностью, любовью и семьей. Также участники смогут послушать экспресс-лекции от представителей компаний Superjob и Зарплата.ру, разберутся, как сделать хорошее резюме, отличаться от окружающих и быть «не таким».Хэдлайнерами образовательной части фестиваля станут: Диана Чрагян – участница проекта «Пацанки», Руслан Мазитов – шоумен, телеведущий, автор федеральных юмористических проектов, Анна Гордеева – основатель мастерской десертов Cakebomb, шеф-кондитер 6 разряда, преподаватель школы кондитерского мастерства «Буду Кондитером» и Борис Топильский – бизнес-блогер, управляющий собственник франшизы «Вторпроект» от Челябинска до Якутска, автор и ведущий тренинга для предпринимателей «Менторство».Присоединиться к лекциям и воркшопам можно будет после регистрации на официальном сайте мероприятия. Кроме полезной информации, на «Молфесте – 2020» можно получить и приятый презент: во время эфиров будут проходить конкурсы и розыгрыши подарков. За активное участие слушатели смогут выиграть JBL колонку, фотокамеру моментальной печати Fujifilm INSTAX MINI G, Apple AirPods и Яндекс.Станцию.Организатором мероприятия является Молодежный ресурсный центр. Более подробную информацию можно узнать в группе сообщества в социальной сети ВКонтакте или профиле Instagram.