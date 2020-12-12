В Челябинске с воинскими почестями предали земле останки Героя России

В Челябинске прошла траурная церемония захоронения останков Героя России Петра Еремеева, который первым в истории Великой Отечественной войны совершил ночной таран в небе над Москвой.9 декабря, в День Героев Отечества, на Аллее почетных захоронений Успенского кладбища с воинскими почестями были преданы земле останки старшего лейтенанта, летчика, Героя России Петра Васильевича Еремеева. На церемонии присутствовали его сын Александр Еремеева и дочь Лариса Солодовник, сообщает минобрнауки.«Отец был первым летчиком, совершившим в небе над Москвой первый ночной таран. Ни он, ни немецкий пилот не погибли, каждый приземлился на своей территории. Отец погиб позже, в октябре 41-го. Долгое время считалось, что он захоронен на мемориале. Но этим летом его останки нашли в Тверской области», — рассказывает дочь героя.В церемонии приняли участие руководители и представители администрации Челябинска, Челябинской городской Думы, областного военкомата, Совета ветеранов, а также патриотических объединений Южного Урала.«Неслучайно мы собрались в такую знаменательную дату и в такой знаменательный момент, — отметил председатель регионального отделения «Поискового движения России» в Челябинской области Евгений Гуринович.— Герой наконец-то вернулся с войны домой, его имя будет бережно храниться в семье, и его история будет передаваться из поколения в поколение. Хочу сказать отдельное спасибо всем тем, кто помогал вернуть Героя России на малую Родину».
Источник: Пресс-служба минобрнауки Челябинской области