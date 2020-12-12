«Один день жизни с ребенком»: необычный эксперимент стал основой нового социального ролика минсоцотношений

Экс-директора ООО «Порфирит» (ЗАТО Озерск, Челябинская область) признали виновным в сокрытии средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов, – руководитель горнодобывающего предприятия утаил 9,6 млн рублей
В Озерске директор крупной компании скрыл от налогов ₽9,6 млн рублей Подробнее
Для черно-белых это второе подряд поражение. Встреча на арене «Трактор» в Челябинске завершилась 9 декабря со счетом 5:2. Победа осталась за командой Хельсинки. Первую шайбу финны забросили на 12-й минуте встречи. Подробнее
Сегодня первый заместитель губернатора Ирина Гехт провела традиционную пресс-конференцию, посвященную эпидемической ситуации в регионе. По словам Ирины Гехт, в регионе поставили прививку от ковид-19 уже порядка 700 человек, среди них медработники, социальные педагоги, полицейские и волонтеры. По данным первого заместителя губернатора, регион подошел к отметке в 30 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. При этом коэффициент распространения составляет 0,99%, за прошедшие сутки диагноз «ковид-19» поставлен 298 южноуральцам.Охват тестированием составил 242 теста на 100 тысяч человек (в рамках рекомендаций Роспотребнадзора). В регионе насчитывается 7 тыс. 190 коек для инфицированных, резерв коечного фонда в области составляет 22,6%.Ирина Гехт отметила, что продолжает сохраняться тенденция по снижению числа госпитализаций заразившихся коронавирусом. Кроме того, уменьшилось число вызовов скорой помощи: по области за сутки было 2 396 выездов (во время пика было более 4 тысяч вызовов в сутки), по Челябинску - 1 058. Лекарственные препараты сегодня получают 20 340 пациентов за счет средств областного бюджета и 2 095 – за счет федерального.«Выросло и число телемедицинских консультаций – их уже проведено 158. Но это только начало процесса», - отметила первый замгубернатора.Ранее сообщалось о старте вакцинации от коронавируса. На сегодня уже 700 человек привиты, в большинстве случаев это медработники, педагоги, соцработники, волонтеры и полицейские.«В ближайшее время поступит еще одна партия вакцины – 2 тыс. доз, она будет направлена в медорганизации (их 69 по области) для проведения вакцинации. 1 тыс. доз была распределена на 9 медорганизаций (Челябинск, Магнитогорск, Сатка, Миасс), а вскоре мы охватим и остальные медицинские учреждения региона. По мере наработки вакцины, надеемся, она будет поставляться в регион», - добавила Ирина Гехт.При этом прививочная кампания от гриппа и ОРВИ уже завершается, на данный момент охват составляет 89% от плана. Подробнее
Министерство социальных отношений Челябинской области выпустило социальный ролик «Один день жизни с ребенком, социальный эксперимент». Посмотреть его можно по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=nU1zxtekMy0. Жизнь в любви. Вы готовы к ней? Вы готовы стать семьей для приемных детей? Ролик демонстрирует социальный эксперимент, суть которого – один день, в котором, как в капле воды, отразилась вся жизнь с ребенком. Герои делятся своими открытиями: стать другом и родителем, разделить счастливые и трудные моменты, вместе встречать праздники, радоваться успехам... К какому итогу они пришли? Посмотреть можно ЗДЕСЬ.Отметим, министерством социальных отношений последние годы ведется большая информационная кампания. Совместно со студией Ruvision создано 6 социальных роликов. Первый ролик был снят в декабре 2015 года. «Жизнь на грани абсурда» набрал более 100 000 просмотров на YouTube и занял 3 место во всероссийском конкурсе социальной рекламы среди органов государственной власти «Импульс» в номинации «Видеореклама».Следующим видеороликом в 2016 году стал ролик «Жизнь без супергероев», посвященный рассуждениям челябинских малышей о том, кто же такие супергерои, как они выглядят и в чем их предназначение. Трогательный социальный ролик «Я не один», снятый в 2017 году, завоевал второе место в конкурсе «Импульс» в номинации «Лучшая рекламная активация».В конце 2018 года министерство выпустило новый социальный ролик-эксперимент «А ты готов?», посвященный готовности молодых семей к воспитанию детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а в прошлом году создан ролик «Что было раньше?» на тему сохранения семьи и детей в ней.