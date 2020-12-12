«Россия – Моя история» запускает серию онлайн-уроков для южноуральцев

Мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история» запускает цикл онлайн-уроков, посвященных императору Освободителю – Александру II.10 декабря на образовательной платформе парка состоится первый обзорный урок, который познакомит всех желающих с личностью выдающегося правителя в истории нашей страны.Александр II Освободитель. C его именем связано одно из ключевых событий нашего прошлого - отмена крепостного права. Но вместе с тем, именно на этого правителя Российской империи было совершено 7 покушений, последнее, к сожалению, стало трагическим.«Это монарх, который осуществил заветные мечты лучших русских людей, который дал свободу двадцати миллионам крестьян, установил независимый и гласный суд, даровал земству самоуправление, снял цензуру с печатного слова, - этот монарх, благодетель своего народа, пал от руки злодеев, преследовавших его в течение нескольких лет и, наконец, достигших своих целей», - писал об императоре русский правовед, историк и философ Борис Чичерин.Кто он для нас? Император, который совершил Великие реформы? Правитель, при котором границы нашей страны расширились на востоке? Или тот самый человек, который продал Аляску? Можно задавать бесконечное множество вопросов, но получим ли мы на все ответы? Организаторы предлагают разобраться в этой теме 10 декабря в 15:00.Ссылка на трансляцию: https://vk.com/wall-199461437_53.