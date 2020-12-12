2020-12-10YEKT11:00:00 | Губерния В Златоусте появилась «Библиотечная платформа 1/11» Источник: Пресс-служба администрации Златоуста









В районе железнодорожного вокзала Златоуста открылась «Библиотечная платформа 1/11». Такое символичное название получили детская библиотека № 11 и библиотека для взрослых № 1, которые разместились под одной крышей в доме № 237 по улице Аносова и после ремонта ждут своих читателей.Национальный проект «Культура» стал импульсом для развития библиотечной сферы муниципалитетов. Златоуст стал одним из первых, кто пошел по этому пути. Предполагается, что объединенная библиотека станет модельной библиотекой, созданной уже на средства городского бюджета. В общей сложности ее читателями станут более пяти с половиной тысяч жителей района, а книжный фонд составит более 80 тысяч экземпляров, сообщает пресс-служба городской администрации.«Формат библиотек меняется. Чтобы привлечь посетителей, нужно не только наличие литературы – ее легко найти в интернете. Важно современное оборудование, комфорт, возможность интересно провести досуг», – считает глава округа Максим Пекарский.Благодаря поддержке городских властей библиотеки № 1 и 11 получили большое, светлое помещение и порядка 2,6 млн рублей на его ремонт. Ремонтные работы полностью завершены, смонтирована пожарная сигнализация и аварийное освещение.В 2021 году в библиотеке планируется обновить мебель в помещениях для читателей. По задумке авторов проекта в залах должны появиться высокие стеллажи вдоль стен, мобильные посадочные места, мягкая мебель, стеклянные выставочные зоны, мягкие посадочные места на окнах и встроенные места в стеллажах для уединенного чтения, рабочие места, столы-трансформеры. На эти цели закладывается еще почти 1,4 млн рублей.В холле обновленной библиотеки предполагается разместить справочно-информационную службу. В секторе для детей запланированы зал мастер-классов и интересных встреч, интеллект-зал, «Читай-зона» с выдачей книг на дом. В секторе для взрослых будут залы художественной и отраслевой литературы и периодики, зал для работы с творческими читательскими клубами, зал для событий.При успешной реализации намеченных планов в скором времени в Златоусте появится библиотека нового поколения, полностью модернизированная на муниципальные средства.







Источник: Пресс-служба администрации ЗлатоустаВ районе железнодорожного вокзала Златоуста открылась «Библиотечная платформа 1/11». Такое символичное название получили детская библиотека № 11 и библиотека для взрослых № 1, которые разместились под одной крышей в доме № 237 по улице Аносова и после ремонта ждут своих читателей.Национальный проект «Культура» стал импульсом для развития библиотечной сферы муниципалитетов. Златоуст стал одним из первых, кто пошел по этому пути. Предполагается, что объединенная библиотека станет модельной библиотекой, созданной уже на средства городского бюджета. В общей сложности ее читателями станут более пяти с половиной тысяч жителей района, а книжный фонд составит более 80 тысяч экземпляров, сообщает пресс-служба городской администрации.«Формат библиотек меняется. Чтобы привлечь посетителей, нужно не только наличие литературы – ее легко найти в интернете. Важно современное оборудование, комфорт, возможность интересно провести досуг», – считает глава округа.Благодаря поддержке городских властей библиотеки № 1 и 11 получили большое, светлое помещение и порядка 2,6 млн рублей на его ремонт. Ремонтные работы полностью завершены, смонтирована пожарная сигнализация и аварийное освещение.В 2021 году в библиотеке планируется обновить мебель в помещениях для читателей. По задумке авторов проекта в залах должны появиться высокие стеллажи вдоль стен, мобильные посадочные места, мягкая мебель, стеклянные выставочные зоны, мягкие посадочные места на окнах и встроенные места в стеллажах для уединенного чтения, рабочие места, столы-трансформеры. На эти цели закладывается еще почти 1,4 млн рублей.В холле обновленной библиотеки предполагается разместить справочно-информационную службу. В секторе для детей запланированы зал мастер-классов и интересных встреч, интеллект-зал, «Читай-зона» с выдачей книг на дом. В секторе для взрослых будут залы художественной и отраслевой литературы и периодики, зал для работы с творческими читательскими клубами, зал для событий.При успешной реализации намеченных планов в скором времени в Златоусте появится библиотека нового поколения, полностью модернизированная на муниципальные средства. Источник: Пресс-служба администрации Златоуста AzAzA 2020-12-10YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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