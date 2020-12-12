В Челябинске презентовали уникальные награды чемпионата России по фигурному катанию

Источник: Пресс-служба министерства спорта Челябинской области









Организаторы чемпионата России по фигурному катанию на коньках в Челябинске презентовали уникальные награды, которые получат победители и призеры соревнований. Они сочетают в себе камень и металл, а их дизайн символизирует богатство уральских гор.Основа у медалей выполнена в технике Златоустовской гравюры на металле. Они изготовлены из латуни специальной марки, которая покрыта золотом 999 пробы, никелем и медью. Вес медали - 160 граммов.На лицевой стороне расположен логотип чемпионата и Федерации фигурного катания на коньках России, на оборотной стороне — силуэт фигуристки. Уникальность медали в том, что изображения нанесены на камень, который по виду напоминает лед. Его название - льдистый кварц, он был добыт на территории Челябинской области, на руднике «Южный» под Магнитогорском. Сейчас это месторождение закрыто, камень – из запасников, что делает эти медали еще более уникальными.Для турнира будет изготовлено 24 медали: 12 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых, в том числе тренеру победителя (без места, в золоте) – 6 медалей. Работали над ними златоустовские оружейники из «Мастерских народных промыслов Урала «МАОК». Дизайн медалей принадлежит члену Союза художников России Артему Жарикову.«Златоустовские мастера славятся своими необычными и яркими работами, в том числе и изготавливают уникальные медали, - презентовал награды руководитель Оргкомитета чемпионата России по фигурному катанию-2020/2021 заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов. – Не сомневаюсь, что они понравятся призерам наших соревнований и займут видное место в коллекции спортсменов».Отметим, что помимо медалей, златоустовские мастера изготовили фирменные статуэтки с силуэтом фигуристки, которые будут задействованы во время официальной церемонии жеребьевки турнира. На изготовление этих наград ушло 10 килограммов камня.«Мы взяли за основу логотип чемпионата. Сложностей в изготовлении медалей и статуэток не было. Камень из кварца немного колкий, есть свои трудности и специфика в его обработке. Но у нас работают профессионалы своего дела, которым не привыкать к подобного рода заказам», – говорит исполнительный директор компании «МАОК» Василий Сахань.







Источник: Пресс-служба министерства спорта Челябинской области