2020-12-10YEKT15:00:00 | Губерния Южноуральцам вручили медали «Спешите делать добро» Источник: пресс-служба Правительства Челябинской области









Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт и Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко сегодня вручили медали «Спешите делать добро» жителям Южного Урала. Церемония награждения прошла в правительстве Челябинской области.«Нынче эта награда носит еще более весомый характер, потому что в нашей жизни стало больше добра, оно стало проявляться во всех сферах. Сегодня все наши силы объединены в борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями. Когда мы только объявили сбор благотворительных средств, откликнулись крупные компании и известные люди, при этом приходила помощь от обычных людей. Это делалось не для славы, а от чистого сердца. Каждый день наши земляки совершают героические поступки. Герой тот, кто спас чью-то жизнь или просто помог пенсионеру перейти через дорогу. Вклад каждого очень значим. Большое спасибо всем вам за ваши подвиги, за ваше участие!» – поблагодарила участников церемонии Ирина Гехт.Награду получили 20 человек, среди них те, кто рисковал своей жизнью, спасая из пожара людей и тонущих в ледяной воде детей, те, кто внес колоссальный благотворительный вклад, заботился о пострадавших от COVID-19, и многие другие люди, которые не смогли остаться равнодушными к чужому горю.Грамоту «Общая беда сближает» получил председатель благотворительного фонда «Металлург» Владимирцев Валентин за реализацию благотворительной программы «Мы вместе» (оказание адресной помощи 12 552 одиноким пожилым людям старше 65 лет и 13 125 малообеспеченным категориям граждан в условиях угрозы заражения коронавирусом COVID-19).Медали «Особый год – особые люди» получили медицинские работники: участковые врачи терапевтического отделения поликлиники №1 МАУЗ «ГКБ №2» Макарова Юлия и Сагитдинова Евгения, а также медицинская сестра Центра здоровья по формированию здорового образа жизни МАУЗ «ГКБ №2» Сулейманова Розалия и фельдшер скорой помощи в Агаповке Клопова Марина за самоотверженный труд, высокий профессионализм при оказании помощи пациентам с COVID-19.Медали «Социальная помощь и милосердие» вручены Фоминой Екатерина и Вертякову Александру за самоотверженный труд в условиях пандемии.Награды «Благотворительность. Ответственность за мир, в котором мы живем» достались Алтушкину Игорю, председателю совета директоров РМК, Басковой Наталье, руководителю Союза женщин Челябинской области, депутату Сосновского района Бекишеву Владимиру за благотворительную помощь в период пандемии, а также Ермакову Сергею, председателю благотворительного Фонда «Мечта», за решение бытовых проблем незащищенных слоев населения, привлечение молодежи к общественной деятельности, на личном примере воспитание гражданской позиции, укрепление связи между поколениями.Медалями «Рискуя жизнью» награждены Голубенко Наталия за спасение жизни ребенка из воды, братья Бородины - Андрей и Павел, которые спасли семью (мать и 4 детей) из горящего дома и ликвидировали пожар до приезда спасателей, а также Байтматов Александр, который спас село от пожара. Он организовал сельчан на борьбу со стихией и сам заливал огонь водой из ближайшего колодца, выворачивал ломом горящие столбы заборов, не давая огню распространяться дальше.Медали «Спасти, не теряя времени» получили Курченко Николай, спасший четверых человек от пожара, а также Гумеров Руслан и Дейберт Богдан, которые спасли на пожаре семью с тремя детьми. Увидев горящую крышу частного жилого дома, парни разбудили жильцов и вывели их из огня.Награды «Спасение ребенка» достались Тушину Ивану, спасшему жизнь шестилетнему мальчику, у которого случился приступ на дороге, и Вечканову Илье, который спас девочку, тонувшую в колодце.Благодарностью «Служение профессии и людям» награждена Селиверстова Светлана, начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области, за неравнодушное отношение к своим профессиональным обязанностям, активное сотрудничество и оперативное решение вопросов защиты прав и свобод граждан.Грамота «Открытое сердце» досталась Маханьковой Галине, общественному помощнику Уполномоченного по правам человека в Челябинской области, за высокий профессионализм и неравнодушное отношение в защите прав и свобод жителей Челябинской области.Медаль «Спешите делать добро» учреждена Уполномоченным по правам человека РФ в 2013 году к 20-летию принятия Конституции Российской Федерации и ежегодно вручается людям, которые по зову души и сердца оказали помощь другим. В этом году мероприятие приурочено к Международному дню защиты прав человека. Источник: пресс-служба Правительства Челябинской областиПервый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт и Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко сегодня вручили медали «Спешите делать добро» жителям Южного Урала. Церемония награждения прошла в правительстве Челябинской области.«Нынче эта награда носит еще более весомый характер, потому что в нашей жизни стало больше добра, оно стало проявляться во всех сферах. Сегодня все наши силы объединены в борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями. Когда мы только объявили сбор благотворительных средств, откликнулись крупные компании и известные люди, при этом приходила помощь от обычных людей. Это делалось не для славы, а от чистого сердца. Каждый день наши земляки совершают героические поступки. Герой тот, кто спас чью-то жизнь или просто помог пенсионеру перейти через дорогу. Вклад каждого очень значим. Большое спасибо всем вам за ваши подвиги, за ваше участие!» – поблагодарила участников церемонии.Награду получили 20 человек, среди них те, кто рисковал своей жизнью, спасая из пожара людей и тонущих в ледяной воде детей, те, кто внес колоссальный благотворительный вклад, заботился о пострадавших от COVID-19, и многие другие люди, которые не смогли остаться равнодушными к чужому горю.Грамоту «Общая беда сближает» получил председатель благотворительного фонда «Металлург»за реализацию благотворительной программы «Мы вместе» (оказание адресной помощи 12 552 одиноким пожилым людям старше 65 лет и 13 125 малообеспеченным категориям граждан в условиях угрозы заражения коронавирусом COVID-19).Медали «Особый год – особые люди» получили медицинские работники: участковые врачи терапевтического отделения поликлиники №1 МАУЗ «ГКБ №2», а также медицинская сестра Центра здоровья по формированию здорового образа жизни МАУЗ «ГКБ №2»и фельдшер скорой помощи в Агаповкеза самоотверженный труд, высокий профессионализм при оказании помощи пациентам с COVID-19.Медали «Социальная помощь и милосердие» врученыза самоотверженный труд в условиях пандемии.Награды «Благотворительность. Ответственность за мир, в котором мы живем» досталисьпредседателю совета директоров РМК,, руководителю Союза женщин Челябинской области, депутату Сосновского районаза благотворительную помощь в период пандемии, а такжепредседателю благотворительного Фонда «Мечта», за решение бытовых проблем незащищенных слоев населения, привлечение молодежи к общественной деятельности, на личном примере воспитание гражданской позиции, укрепление связи между поколениями.Медалями «Рискуя жизнью» награжденыза спасение жизни ребенка из воды, братья, которые спасли семью (мать и 4 детей) из горящего дома и ликвидировали пожар до приезда спасателей, а также, который спас село от пожара. Он организовал сельчан на борьбу со стихией и сам заливал огонь водой из ближайшего колодца, выворачивал ломом горящие столбы заборов, не давая огню распространяться дальше.Медали «Спасти, не теряя времени» получили, спасший четверых человек от пожара, а также, которые спасли на пожаре семью с тремя детьми. Увидев горящую крышу частного жилого дома, парни разбудили жильцов и вывели их из огня.Награды «Спасение ребенка» достались, спасшему жизнь шестилетнему мальчику, у которого случился приступ на дороге, и, который спас девочку, тонувшую в колодце.Благодарностью «Служение профессии и людям» награжденаачальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области, за неравнодушное отношение к своим профессиональным обязанностям, активное сотрудничество и оперативное решение вопросов защиты прав и свобод граждан.Грамота «Открытое сердце» досталась, общественному помощнику Уполномоченного по правам человека в Челябинской области, за высокий профессионализм и неравнодушное отношение в защите прав и свобод жителей Челябинской области.Медаль «Спешите делать добро» учреждена Уполномоченным по правам человека РФ в 2013 году к 20-летию принятия Конституции Российской Федерации и ежегодно вручается людям, которые по зову души и сердца оказали помощь другим. В этом году мероприятие приурочено к Международному дню защиты прав человека. AzAzA 2020-12-10YEKT15:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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