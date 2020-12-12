Полпред Президента РФ вручил государственные награды уральцам

В Екатеринбурге в соответствии с Указом Президента Российской Федерации полпред Владимир Якушев вручил государственные награды жителям Уральского федерального округа. В списке награжденных – четыре представителя Челябинской области.Владимир Якушев отметил, что «среди награжденных – представители разных профессий: работники промышленности, образования, сотрудники МЧС и медицинские работники, которые находятся на передовой борьбы с пандемией». От имени главы государства и от себя лично полномочный представитель Президента РФ в УрФО выразил благодарность за добросовестный труд на благо России и пожелал дальнейших достижений и успехов, сообщает пресс-служба полпредства.Участникам церемонии были отмечены орденами, медалями, знаками отличия, благодарностями Президент РФ, почетными званиями.Знак отличия «За безупречную службу ХХV лет» получила заместитель руководителя управления – начальник отдела Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области Влада Ливончик. «Заслуженным врачом Российской Федерации» стал заведующий отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной перинатальный центр» (Челябинск) Олег Демьяник. Наградами отмечены и двое работников ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил машинист тепловоза Сергей Гриб, а сменному мастеру участка Александру Григорьеву присвоено звание «Заслуженный металлург Российской Федерации».